Studie: Verordnungen zu Kontaktbeschränkungen teilweise zu unkonkret

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verordnungen der Bundesländer zu Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind nach einer Studie in einigen Punkten nicht konkret genug gefasst.



Zu diesem Ergebnis kommen die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags in einer Ausarbeitung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Kritisiert wird beispielsweise, dass die Sars-CoV-2-Verordnung von Mecklenburg-Vorpommern "touristische Reisen aus privatem Anlass" in das Bundesland untersagt und Ausnahmen nur für Beerdigungen und andere Anlässe zulässt, "bei denen die Anwesenheit der reisenden Personen zwingend erforderlich ist". Ob das auch für Besuche unter Familienmitgliedern gelte und was mit Paaren sei, die aus beruflichen Gründen getrennt in zwei Bundesländern wohnen, bleibe unklar.

Nicht sinnvoll sei auch die vom Berliner Senat inzwischen aufgehobene Ausweispflicht in der Hauptstadt gewesen. Die Frage, ob sich jemand in der Nähe seiner Wohnung aufhalte oder nicht, habe mit der Maßgabe der Beschränkung sozialer Kontakte nichts zu tun.

Die Autoren werfen außerdem die Frage auf, ob Menschen, die nach einer Infektion inzwischen immun sind, weiterhin den gleichen Kontaktbeschränkungen unterliegen sollen wie Menschen, die nicht infiziert wurden. Ein entsprechender Ausweis bedeutete Mehraufwand für die Überwachung durch die Polizei. Der "sichtbare Genuss von Freiheiten für Immunisierte" könnte die "Moral der Nicht-Immunisierten schwächen". Außerdem könnte die "Privilegierung" von "Geheilten" dazu führen, dass sich Menschen absichtlich infizieren.

Bei aller Kritik zeigen die Wissenschaftlichen Dienste auch Verständnis. Sie wiesen darauf hin, dass die Länder ihre Verordnungen unter großem Zeitdruck erlassen mussten./abc/DP/fba