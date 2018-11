Studie: Verkehrswende nur in Ansätzen sichtbar - Auto bleibt dominant

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auto bleibt als Verkehrsträger dominant, wird aber tagsüber die überwiegende Zeit geparkt - und Elektrofahrzeuge sind meistens Zweitwagen.



Das sind Kernergebnisse der Studie "Mobilität in Deutschland 2017", die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurden.

Demnach wächst die Zahl der Nutzer von Car-Sharing-Angeboten und mehr Menschen vor allem in Großstädten fahren mit dem Rad oder mit Bus und Bahn. Zugleich heißt es, die "Verkehrswende" sei zwar in Ansätzen sichtbar, aber bei weitem nicht vollzogen: "Insgesamt und vor allem außerhalb der Städte bleibt das Auto, insbesondere bei dem Blick auf die Kilometerleistung, mit großem Abstand Verkehrsträger Nummer eins."

Das Verkehrsministerium hatte nach 2002 und 2008 das Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Jahr 2017 zum dritten Mal mit der Studie beauftragt. Wesentliche Ergebnisse waren bereits im Sommer vorgelegt worden. An der Studie hatten sich mehr als 60 regionale Partner beteiligt, mehr als 150 000 Haushalte wurden befragt./hoe/DP/jha