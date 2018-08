Studie: Verbraucher fordern Umbau von Banken zu digitalen Plattformen

Frankfurt (ots) - Wer heutzutage eine Bankfiliale betritt, trifftkaum noch auf Kunden. "Weg von der klassischen Filiale, hin zudigitalen Plattformen", lautet deshalb die Forderung vonVerbrauchern, wie eine bevölkerungsrepräsentative Studie der aufFinanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinprounter 2.000 Bundesbürgern zeigt.Mehr als 75 Prozent aller Befragten finden demnach eine digitaleBanken-Plattform attraktiv oder sogar sehr attraktiv. Selbst bei denüber 50-Jährigen liegt die Zustimmungsquote bei 73 Prozent. Auch dasBildungsniveau macht keinen Unterschied: Bei Befragten sowohl mit alsauch ohne Hochschulabschluss steht die Plattform gleichermaßen hochim Kurs. "Das Ergebnis ist mehr als eindeutig, erstaunt aber nicht",so das Fazit von Christine Martin, Vorstand von Cofinpro. "Denn fürdie Verbraucher sind digitale Plattformen längst etwas Vertrautesgeworden. Sie shoppen regelmäßig bei Amazon oder Ebay, kennen dieVorteile und schätzen die Bequemlichkeit."Doch was muss eine Plattform bieten, damit sie für die Kundenattraktiv ist? Für 45 Prozent der Befragten ist die Bündelung allerKonten an einem Ort von zentraler Bedeutung. Ob Girokonto,Kreditkarte, Bausparkassenvertrag oder PayPal - alles muss zusammensichtbar sein. Zudem wünschen sich 39 Prozent eine Übersicht zuVerträgen und laufenden Kosten, zum Beispiel für Strom, Telefon oderGas. Erstellen können Banken solche Übersichten seit Januar 2018einfacher denn je: Im Rahmen von PSD2 greifen sie dabei - dasEinverständnis des Kontoinhabers vorausgesetzt - auf sämtlicheKontobewegungen zu, um entsprechende Abbuchungen zu identifizieren.Der Bank bietet dies die Möglichkeit, dem Kunden (Gegen-)Angebote zumachen, für die sie als Vermittlerin eine Provision des jeweiligenAnbieters erhält."Mit solchen Leistungen können die Banken ihre Kunden durchausfesseln, also zu häufigen Besuchen animieren", so Christine Martin."Wer damit als erstes aufwartet, hat große Vorteile gegenüberNachzüglern, denn: Kunden werden sich nur für eine einzige Plattformentscheiden. Nachzügler laufen deshalb Gefahr, den direkten Kontaktzum Kunden zu verlieren.""Gerade Retailbanken und Sparkassen brauchen einen neuen,zentralen Ort, über den sie Produkte und Dienstleistungen vorstellenund erklären können", so Cofinpro-Vorstand Martin. "Damit eine solchePlattform angenommen wird, muss sie dem Kunden Auswahl, Mehrwert undGlaubwürdigkeit bieten. Bankeigene Produkte werden dabei - auch wennes wehtun mag - abgerundet durch viele Angebote andererDienstleister. Auf dieser Grundlage kann das Verhältnis zwischen Bankund Kunde auch im digitalen Zeitalter neu gedeihen."Das FinWeb Barometer 2018 mit dem Ergänzungsteil Plattform könnenSie unter folgendem Link downloaden:https://www.cofinpro.de/fin-web-barometer-digitales-banking-2018Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowiedie führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 alsmitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen 145 Bank- und Technologieexperten.Das Haus hat 2018 zum achten Mal in Folge vom Great Place to Work®Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell