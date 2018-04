Studie: Unternehmen vergeben immer mehr IT-Projekte an Freiberufler (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Immer mehr Unternehmen setzen bei ihren IT-Projekten auf externeUnterstützung. Die Folge: Mittlerweile ist nur noch die Hälfte der inden Projekten eingesetzten IT-Fachkräfte in den Unternehmen festangestellt. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse der aktuellenIT-Freiberuflerstudie, die IDG Research Services in Zusammenarbeitmit dem Personal- und Projektdienstleister Allgeier Expertsdurchgeführt hat. Handlungsbedarf sehen die befragten Unternehmen vorallem bei der Umsetzung großer strategischer Themen in den BereichenIT-Security, Cloud Computing, Digitalisierung, KünstlicheIntelligenz, Machine Learning, Internet of Things und BusinessIntelligence. Neben der Arbeitnehmerüberlassung profitiert davon vorallem der Markt für Freiberufler. Das äußert sich auch in derHonorarhöhe, die weiter steigt.Die Projektaussichten für Freiberufler im IT-Umfeld sind weiterhingut. Vier von fünf Unternehmen (78,5 Prozent der Befragten) haben imletzten Jahr mit IT-Freelancern zusammengearbeitet - ein Anstieg vonneun Prozentpunkten gegenüber 2016. Besonders hoch ist die Nachfragenach Expertise in (agiler) Softwareentwicklung und Programmierung,Beratung, Data Science und Qualitätsmanagement. Der hohe Bedarf wirktsich auch auf die Stundensatzentwicklung positiv aus: Im letzten Jahrlag der durchschnittlich erzielte Stundensatz der befragtenFreiberufler bei 88,41 Euro. In diesem Jahr wird mit einem weiterenAnstieg von etwa sechs Prozent gerechnet. Den höchsten Stundensatzweisen IT-Experten mit 11 bis 15 Jahren Berufserfahrung auf.Erfolgsmodell Mixed TeamsAufgrund der Vielzahl und der Komplexität der anstehendenIT-Projekte kommt kaum ein Unternehmen mehr ohne externeUnterstützung aus. Nicht verwunderlich ist daher, dass mittlerweileüber 90 Prozent der Befragten auf Mixed Teams aus internen undexternen Mitarbeitern setzen - und das mit Erfolg: 77,3 Prozent derUnternehmensvertreter sind mit den gemischten Projektteams "sehrzufrieden" oder "zufrieden". Insbesondere in der IT-Sicherheit (54,Prozent der Antworten), dem Cloud Computing (37,8 Prozent) und rundum das Thema Digitalisierung (36 Prozent) rechnen Anwenderunternehmenin den nächsten zwei Jahren mit den größten Bedarfen an externerUnterstützung."Der Trend zur Aufstellung von Mixed Teams wird sich weiterfortsetzen", prognostiziert Bernd Sauer, der als Vorstand derGoetzfried AG den Geschäftsbereich Contracting (Freiberufler) vonAllgeier Experts verantwortet. "Für Unternehmen wird es im Zuge derDigitalisierung immer mehr zum Erfolgskriterium, dass es ihnengelingt, Projekte je nach Umfang und Laufzeit flexibel auszurichtenund die hierfür benötigten Teams bedarfsgerecht und schnellzusammenzustellen. Eines der größten Hindernisse stellt dabei aktuellvor allem die begrenzte Verfügbarkeit passender Freiberufler amIT-Arbeitsmarkt dar."Unternehmen und Freiberufler setzen auf VermittlerUnternehmen greifen daher bei der Suche nach passenden Kandidatenneben der Direktbeauftragung (39,4 Prozent) bevorzugt aufPersonaldienstleister (19,6 Prozent) zurück, gefolgt von klassischenIT-Beratungsunternehmen (18,1 Prozent) und Online-Portalen (13,4Prozent). Für die Mehrzahl der Auftraggeber sind dabeizwischenmenschliche Werte wie eine "gute Zusammenarbeit bei einemfrüheren Projekt" und ein "guter Draht zum Kundenansprechpartner" diewichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines geeignetenPersonaldienstleisters. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hingegen stehtin der Prioritätenliste anders als in den Vorjahren erst an vierterStelle.Auch für Freelancer spielen neben Kontakten zu bekanntenEinsatzunternehmen (78,8 Prozent) und dem persönliche Netzwerk (76,3Prozent) Projektvermittler und Personaldienstleister (insgesamt 72,4Prozent) die größte Rolle, wenn es darum geht, an Folgeaufträge zugelangen. Bei der Zusammenarbeit mit dem Vermittler zählen fürSelbständige dabei vor allem eine zuverlässige Zahlung undreibungslose Abwicklung sowie Aufträge in interessantenEinsatzunternehmen.Alle Ergebnisse auf einen BlickDie Ergebnisse der Studie ermittelte IDG Business ResearchServices im Rahmen einer Onlinebefragung, für die insgesamt 567qualifizierte Interviews geführt und analysiert wurden. Unter denBefragten waren 236 IT-Freiberufler und 331 Unternehmen, dieIT-Selbständige einsetzen. Den gesamten Studienband stellen wir Ihnenauf Anfrage gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns bei Interesseeinfach eine Mail an joscha.seelmann@allgeier-experts.com.Über Allgeier Experts SEAllgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservicesfür die digitale Zukunft. Die Division der MünchenerIT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfeihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix ausFreiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einerHand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 55.000 IT- undEngineering-Projekte erfolgreich besetzt. Heute vertrauen mehr als650 Kunden und 150.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen desBranchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und mehr als3.000 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts zu denTop-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.Pressekontakt:Allgeier Experts SEJoscha Seelmann-EggebertGustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-175E-Mail: joscha.seelmann@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell