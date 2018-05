Studie: Unternehmen setzen zunehmend auf IT-Freiberufler

Eschborn (ots) - Vier von fünf Firmen arbeiteten 2017 mitFreelancern zusammen- Pierer: "Freiberufler bieten vielfältige Skills"- Arbeitgeber achten bei IT-Experten eher auf Qualifikation alsauf zu zahlende Stunden- oder TagessätzeDie Arbeitgeber haben im Jahr 2017 häufiger freie IT-Experteneingesetzt als im Vorjahr. 78,5 Prozent der Befragten gaben an, inden vergangenen zwölf Monaten auf externe Kräfte zurückgegriffen zuhaben. Im Vergleich zur Vorjahresstudie bedeutet dies einen Anstiegum neun Prozentpunkte. 19 Prozent der Firmen verzichteten hingegenauf IT-Freelancer. Das sind unter anderem die Ergebnisse deraktuellen Studie "IT-Freiberufler 2018", die IDG Research Services inZusammenarbeit mit dem Personaldienstleister Experis, einemUnternehmen der ManpowerGroup, durchgeführt hat.55 Prozent der Unternehmen ziehen grundsätzlich in Betracht,zumindest gelegentlich selbstständige ITler zu engagieren. 35 Prozentdenken sogar darüber nach, verstärkt auf externe Fachkräfte zusetzen. "Die Freiberufler bieten vielfältige Skills", sagt SonjaPierer, Geschäftsführerin bei Experis, der Personalvermittlung fürIT-Berufe. "Sie schließen so Wissenslücken in den Unternehmen undgeben diesen außerdem die Möglichkeit, flexibel auf Veränderungen amMarkt zu reagieren."Die Größe der Organisation spielt eine erhebliche Rolle, wenn esdarum geht, ob zunehmend auf Freiberufler gesetzt werden soll odernicht. Von den großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiternsprechen sich 43,8 Prozent für einen stärkeren strategischen Einsatzder Freelancer aus, bei kleineren Firmen sind es lediglich 27,5Prozent.Geld spielt untergeordnete RolleDie Mitarbeiterstruktur in den Unternehmen wandelt sich durch denFreelancer-Trend ebenfalls. 50 Prozent der IT-Fachkräfte sindheutzutage fest angestellt. Im vergangenen Jahr belief sich derAnteil noch auf 55 Prozent. Generell gilt: Je kleiner eine Firma ist,desto mehr Festangestellte gibt es. Der Unterschied zwischenkleineren und größeren Organisationen ist jedoch minimal: Firmen, dieweniger als 100 Millionen Euro Umsatz generieren, haben 53 Prozentfeste Mitarbeiter, Konzerne mit mehr als fünf Milliarden EuroEinnahmen kommen auf 48 Prozent hausinterne IT-Experten.Die Unternehmen suchen externe IT-Fachkräfte nach dreiwesentlichen Kriterien aus: der Qualität der Profile, denErfahrungswerten aus gemeinsamen Projekten sowie den Referenzen ausvorausgegangenen Projekten. Die Stunden- und Tagessätze der in Fragekommenden ITler landen nur auf dem fünften Platz der wichtigstenEntscheidungshilfen. Im Vorjahr lagen sie noch auf dem dritten Platz."Für die Unternehmen steht die Wertigkeit des Projekts und derlangfristige Return bei der Umsetzung im Vordergrund", sagt SonjaPierer. "Deshalb hat die Höhe des Freelancer-Honorars an Bedeutungverloren."Über die StudieDie Ergebnisse der Studie "IT-Freiberufler 2018" ermittelte IDGBusiness Research Services im Rahmen einer Onlinebefragung, für dieinsgesamt 567 qualifizierte Interviews geführt und analysiert wurden.Unter den Befragten waren 236 IT-Freiberufler und 331 Unternehmen,die IT-Selbständige einsetzen. Untersuchungszeitraum war vom 20.Dezember 2017 bis 2. Februar 2018. Durchgeführt wurde die Studie vonIDG Research Services.Über ExperisExperis ist spezialisiert auf das Recruiting und denprojektbasierten Einsatz qualifizierter Mitarbeiter in den BereichenIT, Engineering sowie Healthcare. Innerhalb von Experis ist STEGmedder Personalexperte in Medizin, Pflege, Pharmaindustrie undPädagogik. Die Spezialmarke STEGdoc betreut Fachärzte fürInterimslösungen im medizinischen Bereich. Der Personaldienstleisterist weltweit in 50 Ländern präsent und bietet ambitionierte Projektefür Berufseinsteiger, Experten und Freiberufler bei Top-Unternehmen.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter https://de.experis.com oderhttp://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Nicole SchützeWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell