Studie: Unternehmen sehen in IT-Freiberuflern auch ein Risiko

Eschborn (ots) - In Unternehmen ist jede fünfte IT-Fachkraftselbstständig tätig- Experten für IT-Sicherheit und Cloud Computing gefragt- Wissens-Transfer muss gewährleistet seinAktuell besteht die Hälfte aller IT-Abteilungen aus externenFachkräften. Sie sind besonders wegen ihrer Kompetenz gefragt. Derhohe Anteil an nicht fest angestellten IT-Experten stellt dieUnternehmen jedoch vor eine große Herausforderung: Wissen im Haus zuhalten, wenn die externe Fachkraft wieder geht. Das sind dieErgebnisse der aktuellen IT-Freiberuflerstudie, die IDG ResearchServices in Zusammenarbeit mit dem Personaldienstleister Experis,einem Unternehmen der ManpowerGroup, durchgeführt hat.Von allen IT-Fachkräften eines Unternehmens sind knapp 14 Prozentüber eine Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt. Fast genauso vielewurden über einen Outsourcing-Dienstleister rekrutiert. Den größtenAnteil aller externen IT-Fachkräfte, nämlich knapp die Hälfte, machenklassische Selbstständige aus. "Einsatzunternehmen profitieren vonder Flexibilität externer IT-Fachkräfte", sagt Sonja Pierer,Geschäftsführerin von Experis. "Außerdem können sie auf diesem Wegegenau die Kompetenzen einkaufen, die sie für die Umsetzung bestimmterProjekte benötigen. Aktuell besteht besonders hoher Bedarf anSoftware-Programmierern und IT-Beratern."Für mehr als die Hälfte der Unternehmen haben externeIT-Fachkräfte eine große oder sogar sehr große Bedeutung hinsichtlichder Sicherstellung von Kompetenz und Wissen. Ebenso viele schätzen,dass freie IT-Experten in den kommenden zwei Jahren für ihrUnternehmen wichtig sein werden. Den größten Bedarf sehen siezukünftig in den Bereichen IT-Sicherheit (54,1 Prozent), CloudComputing (37,8 Prozent) und Digitalisierung allgemein (36,0Prozent). Auch Experten für Künstliche Intelligenz werden laut Studiein den nächsten zwei Jahren gefragt sein.Dass mittlerweile viele Arbeitgeber freie IT-Fachkräftebeschäftigen, birgt auch ein Risiko: Wissensverlust. Endet derEinsatz, beispielsweise durch den Abschluss eines Projektes, sind dieexternen Mitarbeiter weg - und mit ihnen wertvolles Know-how. Um demvorzubeugen, setzen knapp zwei Drittel der Unternehmen auf einelangfristige Zusammenarbeit. "Für Mitarbeiter in derArbeitnehmerüberlassung ist diese Möglichkeit durch die Änderungen amArbeitnehmerüberlassungsgesetz sehr eingeschränkt worden", sagtPierer. "Aufgrund der Höchstüberlassungsdauer muss in vielen Fällennach 18 Monaten bei ein- und demselben Arbeitgeber Schluss sein."Rund ein Drittel der Unternehmen beschäftigt in geschäftskritischenFeldern erst gar keine externen IT-Fachkräfte. Knapp ein weiteresDrittel ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Wissen imUnternehmen bleibt, beispielsweise durch Schulungen derFestangestellten.Denn die Studie zeigt auch: Wer einmal freiberuflich gearbeitethat, für den kommt eine Festanstellung nicht mehr in Frage. Knappzwei Drittel der befragten Freelancer würden auch heute eindeutig dieSelbstständigkeit wählen, eine Festanstellung hingegen nur 0,8Prozent. "Von unseren IT-Fachkräften arbeiten tatsächlich die meistenals Freiberufler, die wir auf Projektbasis vermitteln", stellt auchPierer fest. "So bewahren sie ihre Unabhängigkeit, ersparen sich vielBürokratie und haben Zugang zu spannenden Unternehmen."Über die StudieDie Ergebnisse der Studie "IT-Freiberufler 2018" ermittelte IDGBusiness Research Services im Rahmen einer Onlinebefragung, für dieinsgesamt 567 qualifizierte Interviews geführt und analysiert wurden.Unter den Befragten waren 236 IT-Freiberufler und 331 Unternehmen,die IT-Selbstständige einsetzen. Untersuchungszeitraum war vom 20.Dezember 2017 bis 2. Februar 2018.Über ExperisExperis ist spezialisiert auf das Recruiting und denprojektbasierten Einsatz qualifizierter Mitarbeiter in den BereichenIT, Engineering sowie Healthcare. Innerhalb von Experis ist STEGmedder Personalexperte in Medizin, Pflege, Pharmaindustrie undPädagogik. Die Spezialmarke STEGdoc betreut Fachärzte fürInterimslösungen im medizinischen Bereich. Der Personaldienstleisterist weltweit in 50 Ländern präsent und bietet ambitionierte Projektefür Berufseinsteiger, Experten und Freiberufler bei Top-Unternehmen.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. 