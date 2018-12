Studie: Unternehmen erwarten von Personalberatern besonders Geschwindigkeit und Passgenauigkeit

Bonn (ots) - Geschwindigkeit der Suche und Passung der Kandidatensind für Unternehmen die wichtigsten Kriterien bei derPersonalgewinnung. Gleichzeitig werden diese beiden Faktoren alsentscheidend für die Zusammenarbeit mit Personalberatern bewertet.Bei der Suche im Top-Management sind 70 Prozent der Großunternehmensehr zufrieden/zufrieden (knapp 60 % bei KMU) mit der Geschwindigkeitder beauftragten Personalberater. Alternative Suchwege - zum Beispielüber externe Portale, Netzwerke oder aktive Portalsuche - schneidenhier in beiden Größenklassen im Vergleich erheblich schlechter ab.Dies sind Ergebnisse der gemeinsamen Befragung "Headhunting imdigitalen Zeitalter" des Bundesverbandes DeutscherUnternehmensberater (BDU), der Deutschen Gesellschaft fürPersonalführung (DGFP) und der International University of AppliedSciences Bad Honnef (iubh) unter 73 Unternehmen und 157Personalberatungen. Weiterhin zeigen sich 57 Prozent derGroßunternehmen im Rahmen des Suchprozesses sehr zufrieden/zufriedenmit der Passgenauigkeit der Kandidaten (Top-Management und mittleresManagement), die von den Personalberatern präsentiert wurden. Bei denKMU-Auftraggebern lag der Anteil bei 67 Prozent (Top-Management)beziehungsweise 60 Prozent (mittleres Management).Digitale Tools - beispielsweise Candidate RelationshipManagement-Systeme, digitale Markt- und Ausschreibetools,datenbasierte Auswahltools oder Online Video Interviews - werden vorallem von der Kontaktaufnahme bis zur Erstbegegnung mit Kandidateneingesetzt. Bei den Erwartungen an digitale Lösungen zeigen sichUnterschiede bei Unternehmen und Personalberatern. Die Unternehmenerwarten vor allem Datensicherheit, Schnittstellen zu eigenenSystemen und Validität; die Personalberater dagegen erhoffen sichdurch den Einsatz digitaler Tools besonders Beschleunigung undVereinfachung der Prozesse und somit Entlastung. Und: Im eigentlichenAuswahlverfahren werden digitale Instrumente noch wenig eingesetzt.Weitere Kernaussagen der Befragung in der Übersicht:- Dass im Vergleich der Mittelstand noch stärker alsGroßunternehmen bei Besetzungen auf allen Ebenen externe Talenteeinstellt und die Unterstützung von Personalberatern sucht,liegt auch daran, dass Großunternehmen auf den eigenen größerenTalentpool zurückgreifen können und aktive Nachfolgeplanungbetreiben.- Personalberater dominieren bei der Suche im Top Management. Fürdie Suche im mittleren Management etablieren sich digitaleSuchwege. Ebenso ist aber auch die Eigensuche der Unternehmenverbreitet.- Vor allem bei der Besetzung des mittleren Managements sind diePersonalberater nicht ohne Konkurrenz, z.B. durch externePortale oder Netzwerke.- Aus Sicht der Unternehmen werden Personalberater primär für ihreLeistungen hinsichtlich Auswahl und Ansprache eingesetzt. Dabeiist auch die diagnostische Kompetenz gefragt, ebenso ist diepersonelle Entlastung häufig Grund für die Wahl desPersonalberaters.- Unternehmen erwarten vor allem eine gute Vorselektion derKandidaten durch die Personalberatung.Alle drei Kooperationspartner der Befragung sind davon überzeugt,dass der anhaltende und zunehmende Fachkräftemangel eine zentraleHerausforderung für Unternehmen darstellt, der sowohl mit digitalenMethoden, aber auch nach wie vor klassisch begegnet werden muss.Prof. Dr. Christel Gade, IUBH School of Business and Management,betont: "Die Möglichkeiten digitaler Instrumente sind sowohl imSourcing als auch in der Auswahl immens und werden im Vergleich weniggenutzt. Zugleich ist aber das fundierte auf Erfahrung basierendeUrteil guter Personalberater gerade für komplexer angelegte Aufgabennach wie vor gefragt, denn es geht um Menschen, die miteinandererfolgreich sein sollen."Wolfram Tröger, Vorsitzender Fachverband Personalberatung im BDU,wiederum stellt fest: "Wir Personalberater müssen das Beste ausbeiden Welten zusammenführen, um unsere Klienten bestmöglich imRecruiting unterstützen zu können. Denn: Algorithmen alleinegarantieren kein perfektes Matching von Kandidat und Unternehmen.Unsere Praxis-Erfahrungen zeigen vielmehr: Menschen wollen auch vonMenschen angesprochen, informiert und überzeugt werden."Kai H. Helfritz, Projektleiter Sponsoring und Kooperationen beider DGFP, fügt hinzu, dass diese Befragung eine Momentaufnahme ist:"Der Einsatz der digitalen Tools wird mehr und mehr zunehmen. Hierbedarf es weiterer Aufklärung und dem Erleben von positivenErfahrungen. Liegen diese vor, wird der Einsatz immerselbstverständlicher." Weiterhin ist Helfritz froh, dass die Relevanzder Datensicherheit beim Einsatz digitaler Tools so hoch eingeschätztwird: "Dies wird ein Qualitätsmerkmal jeder eingesetzten digitalenLösung sein."Die vollständigen Ergebnisse der Befragung "Headhunting imdigitalen Zeitalter" stehen als ausführliche Dokumentation mitzahlreichen Grafiken auf den Websites der Kooperationspartnerkostenfrei als Download zur Verfügung, siehe www.bdu.de, www.dgfp.deund www.iubh.de.Die KooperationspartnerBundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) sind aktuellrund 500 Unternehmen aus der Management-, Personal- sowie IT-Beratungsbranche organisiert. Einerseits vertritt er die rechtlichen,politischen und medialen Interessen der Consultingwirtschaft, zumanderen bietet er seinen Mitgliedern Services wie Benchmarks,Networking, fachliche Weiterbildung und einen Qualitätsnachweisgegenüber den Endkunden. Der BDU versteht sich dabei alsunabhängiger, neutraler Zusammenschluss von besonders qualifiziertenMarktteilnehmern. www.bdu.deDeutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP)Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seitüber 65 Jahren das Kompetenz- und Karrierenetzwerk fürHR-Begeisterte. Im DGFP-Netzwerk engagieren sich DAX-Konzerne ebensowie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierteWissenschaftsorganisationen und Beratungen sowie zahlreichePersönlichkeiten aus dem Human Resources Management. Gemeinsam mitMitgliedern und Partnern arbeitet die DGFP an aktuellen Trends undHR-Themen, begleitet Personaler in ihrer Karriere und ist die Stimmedes HR-Managements gegenüber Politik und Gesellschaft. www.dgfp.deInternational University of Applied Sciences Bad Honnef (iubh)Die International University of Applied Sciences Bad Honnef (iubh)ist eine Internationale Hochschule mit dem Schwerpunkt InternationalManagement. Sie bereitet über 14.000 Studierende mit ihrenunterschiedlichen Studienmodellen auf den globalen Arbeitsmarkt vor.Sie versammelt unter ihrem Dach drei voneinander unabhängigeHochschulbereiche: die IUBH Campus Studies mit internationalerManagementausrichtung, das IUBH Fernstudium und die IUBH DualesStudium. Die IUBH bietet den Studierenden ein Netzwerk vonrenommierten Praxispartnern in die Wirtschaft. Die IUBH, die 1998gegründet wurde, ist inzwischen in 15 Städten in ganz Deutschland, inÖsterreich und Irland vertreten. www.iubh.de