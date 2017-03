Studie: Ungerechtigkeit ist am Arbeitsplatz der Unzufriedenheitsfaktor Nummer 1

München (ots) - Die Zufriedenheit eines Mitarbeiters im Betriebsteht und fällt damit, inwieweit er sich wertgeschätzt fühlt. Unddazu gehört nach einheitlicher Meinung der Personalchefs deutscherUnternehmen ein fairer Umgang: Ungerechtigkeit ist für sie einwesentlicher Grund für Verdrossenheit am Arbeitsplatz. Als ungerechtwird in erster Linie empfunden, wenn die Leistung eines Beschäftigtennicht anerkannt wird. Außerdem nagt es an Arbeitnehmern, wenn ihreMeinung weder geschätzt oder sogar noch nicht einmal gehört wird. Dassind Ergebnisse der Studie "Erfolgsfaktor Wertschätzung", für die imAuftrag der Personalberatung Rochus Mummert rund 100HR-Führungskräfte aus meist größeren mittelständischen Unternehmenbefragt wurden.Frust am Arbeitsplatz entsteht vor allem aus dem Gefühl heraus,ungerecht behandelt zu werden. Darin sind sich die befragtenFührungskräfte einig. So spielt es für 76 Prozent der Manager eine"sehr wesentliche" und für 24 Prozent eine "wesentliche" Rolle, wennein Mitarbeiter in seiner Leistung nicht geachtet wird. Überdiessehen es 97 Prozent der Personalleiter als Zufriedenheitskiller, wenndie Meinung eines Angestellten nicht gehört beziehungsweise geschätztwird, und 90 Prozent halten es für fatal, wenn die Beschäftigten eineungerechte Belohnung oder Bestrafung durch ihre Vorgesetzten erleben."Unsere Studie zeigt, welche dramatischen Folgen unfaireVerhaltensweisen von Führungskräften für ihre Mitarbeiter haben. Siemindern das Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühl der Beschäftigtenund damit ihre Zufriedenheit im Betrieb", erläutert Dr. LinusGemmeke, Studienleiter und Partner bei der Personalberatung RochusMummert.Das Ergebnis geht konform mit der Auswertung einer repräsentativenStudie unter 1.000 Arbeitnehmern in Deutschland durch Rochus Mummertzum Thema "Emotionale Führung am Arbeitsplatz". Hier hatten dieBeschäftigten ausgesagt, Ungerechtigkeit ärgere sie an einerFührungskraft am meisten. Zudem hatten sechs von zehn befragtenMitarbeitern den Gerechtigkeitssinn als eine der wichtigstenEigenschaften einer Führungskraft bezeichnetet - nebenVerlässlichkeit und Ehrlichkeit.Was bedeuten diese Erkenntnisse für Manager? "Auf den Ärger nacheiner nicht objektiven, parteiischen Behandlung folgen eines TagesResignation und innere Kündigung - das ist ein schleichenderProzess", warnt Rochus-Mummert-Partner Gemmeke. "Ungerechtigkeit imGeschäftsalltag geht langfristig zu Lasten des Unternehmenserfolgs.Deshalb ist die gefühlte Wertschätzung des Einzelnen das A und Oguter Mitarbeiterführung."Eine von Wertschätzung geprägte Firmenkultur zeichnet sich vorallem durch eine anerkennende und dialogfähige Kommunikation aus, dieKritik verträgt, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und ihmFeedback gibt. Personalexperte Gemmeke: "Ebenfalls wichtig ist eineAtmosphäre des Vertrauens und der Angstfreiheit. Die Führungskräftesollten ihren Beschäftigten mit Offenheit und Authentizität begegnen.In einer solchen Belegschaft gibt es keine Status- und Verlustängste.Es herrscht ein ausgeprägtes Wir-Gefühl."Rochus Mummert HR-PanelAnalog zum PIMS-Ansatz der Harvard Business School werden imPIPS-Modell (Profit Impact of Personnel Strategies) von RochusMummert die Einflüsse des HR-Managements auf diepersonalwirtschaftlichen Vorsteuergrößen systematisch betrachtet. Daszusammen mit Prof. Dr. Michael Martin (Hochschule Rhein Main)entwickelte PIPS-Modell umfasst dabei reine Performance-Werte genausowie Analysen zur Führungs- und Leistungskultur. Eigens für dasPIPS-Modell hat Rochus Mummert ein ständig wachsendes HR-Panelaufgebaut. Derzeit berichten in regelmäßigen teilstrukturiertenBefragungen fast 100 HR-Führungskräfte aus meist größerenmittelständischen Unternehmen. Firmen, die ebenfalls noch an demaktuellen HR-Panel teilnehmen möchten, wenden sich bitte an Herrn Dr.Linus Gemmeke (Linus.Gemmeke@RochusMummert.com).Über Rochus Mummert (www.rochusmummert.com)Dr. Rochus Mummert gründete vor gut 40 Jahren die heute unter derDachmarke Rochus Mummert firmierende Unternehmensberatung, die sichder Gewinnung und Förderung von Management-Elite verpflichtet hat.Seitdem wurden mehr als 35.000 Führungskräfte, Gesellschafter undUnternehmer beraten, mehrere tausend Top-Management-Positionenerfolgreich besetzt und zahlreiche Management-Potenzial-Analysensowie Management- und Gesellschafter-Beratungen durchgeführt. DieErfahrung des Hauses erstreckt sich auf alle Wirtschaftszweige,Funktionen und Unternehmensgrößen - im Inland wie im Ausland, immittelständischen Bereich wie auch in Konzernen. Durch die Ergebnisseder Arbeit zählt Rochus Mummert zu den Marktführern in Deutschlandund hat sich in den Top Ten der Branche etabliert.Pressekontakt:Arne StuhrcorpNEWSmediaThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 (0) 40 207 69 69 8-3E-Mail: arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Rochus Mummert, übermittelt durch news aktuell