Studie: Tinder und Co können Partnerbörsen nicht ersetzen (FOTO)

Hannover (ots) -Die Motive von Nutzern von Dating-Apps und Partnerbörsenunterscheiden sich - dies zeigt eine Studie der PartneragenturGleichklang.de.Vor Kurzem hat eine wissenschaftliche Studie sechs Motive beiTinder-Nutzern festgestellt. Die Partnersuche kam dabei erst an derdritten Stelle. Wichtiger waren die Motive "Aufregung" und"Trendorientierung". Die psychologische Partnerbörsewww.Gleichklang.de hat nun mehr als 1000 der eigenen Mitgliederbefragt und gelangt bei diesen zu einem ganz anderen Ergebnis: DasMotiv "Partnersuche" steht bei den Mitgliedern absolut imVordergrund. Alle anderen Motive spielen eine höchstens minimaleRolle.Gleichklang-Psychologe Gebauer ist überzeugt, dass dieseErgebnisse zeigen, dass die populären Dating-Apps Partnerbörsen nichtersetzen können.Gleichklang befragte 1022 Mitglieder. Nahezu jedes Mitgliedbenannte die Suche nach einer stabilen Partnerschaft als wichtigstesMotiv. Trendorientierung und Erlebnishunger waren demgegenüberunbedeutend. Auch Sex und Selbstbestätigung spielten keinenennenswerte Rolle für die Nutzung der Dating-Plattform.Befragt wurde auch eine kleine Gruppe von Gleichklang-Mitgliedern,die ebenfalls Tinder nutzten. Dabei zeigte der statistischeVergleich, dass die Nutzung von Gleichklang signifikant stärker durchdas Motiv der Partnersuche bestimmt war als die Nutzung derDating-App.Weitere Analysen zeigten, dass die Ergebnisse nicht durch Alters-oder Geschlechtseffekte erklärt werden konnten.Gebauer vertritt die Ansicht, dass die Ergebnisse belegen, dasssich die Motive von Nutzern einer Dating-App und einer Partnerbörseunterscheiden. Bei einer Partnerbörse gehe es den Nutzern vorallem umdie Partnersuche. Bei einer Dating-App spielten andereErlebnisbedürfnisse, wie Abenteuersuche oder Trendorientierung, einegrößere Rolle.Gebauer hält es daher für ausgeschlossen, dass die derzeitboomenden Dating-Apps künftig die Partnerbörsen ersetzen werden. DieChancen für eine erfolgreiche Partnersuche seien dort am höchsten, woMenschen aufeinanderträfen, für die die Suche nach einertatsächlichen Liebesbeziehung das treibende Hauptmotiv sei. Dies seibei Partnerbörsen, wie Gleichklang, der Fall, offenbar aber nicht beiden Dating-Apps.Weitere Informationen zur Studie und zahlreiche Detailergebnissekönnen in diesem Artikel im Blog von Gleichklang nachgelesen werden:http://ots.de/NG3mtPressekontakt:Gleichklang limitedDr. Guido S. GebauerMarienstr. 3830171 HannoverTel.: 0160 524 2562E-Mail: gebauer@gleichklang.deWeb: http://www.gleichklang.dehttp://www.vegan.euOriginal-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuell