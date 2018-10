Studie: Telekommunikationsmarkt mit stabilen Umsätzen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Telekommunikationsmarkt entwickelt sich in diesem Jahr laut einer Marktuntersuchung stabil.



Den Schätzungen zufolge werden 2018 voraussichtlich 59,4 Milliarden Euro umgesetzt (2017: 59,3 Milliarden). Mit 32,8 Milliarden Euro entfällt der größte Anteil (55,2 Prozent) weiterhin auf das Festnetz. Im Bereich Mobilfunk sind es voraussichtlich 26,6 Milliarden Euro (44, 8 Prozent). Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung Dialog Consult, die der Netzbetreiberverband VATM am Dienstag in Berlin vorstellte.