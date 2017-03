Studie der TARGOBANK: Frauen wünschen sich flexible Arbeitszeitmodelle, für Männer ist Führungskultur entscheidend

Düsseldorf (ots) -- Gravierende Unterschiede am Arbeitsplatz zwischen den Geschlechtern- Mobiles Arbeiten und Home-Office für weniger Frauen als MännerRealität- Betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmerinnen von größererBedeutungAm 8. März wird der Weltfrauentag begangen. Entstanden ist der Tagim Kampf um Gleichberechtigung, Wahlrecht und die Emanzipation vonArbeiterinnen Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine aktuelle Studie derTARGOBANK zur Attraktivität deutscher Arbeitgeber zeigt, dass auchheute noch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen anArbeitsplätzen bestehen. Sowohl die Erwartungen an den Arbeitgeberals auch die Arbeitsrealität im Unternehmen weisen Unterschiedezwischen den Geschlechtern auf.Frauen haben andere Anforderungen an den ArbeitgeberBei der Frage, welche Merkmale einen attraktiven Arbeitgeberausmachen, zeigen sich unterschiedliche Präferenzen je nachGeschlecht. Während knapp ein Drittel (30 Prozent) der befragtenMänner Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten als ein solchesMerkmal einstuft, wünschen sich dies weniger als ein Viertel (22Prozent) der Frauen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf hingegen istfür 40 Prozent der Frauen ein Anforderungsmerkmal an den Arbeitgeber,das nur gut ein Drittel (34 Prozent) der männlichen Arbeitnehmer anden Arbeitgeber stellt."Das Rollenklischee der Hausfrau und Mutter, die nach der Geburteines Kindes über Jahre hinweg ihre Elternzeit in Anspruch nimmt,finden wir bei der TARGOBANK kaum noch vor. Eltern wollen heute gernefrüher ins Unternehmen zurückkehren und wir stehen ihnen dabei alsArbeitgeber natürlich zur Seite" erklärt Lars Goebel, BereichsleiterAusbildung, Personalmarketing und Generalisten bei der TARGOBANK.Daher sei es insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,die die Bank durch Angebote wie flexible Arbeitszeitmodelle,betrieblich unterstützte Kinderbetreuungseinrichtungen oder besondereBeratungsleistungen für Eltern im Unternehmen kontinuierlich ausbautund weiterentwickelt.Den Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten spiegelt auch die Studiewider. In ihre Definition eines guten Betriebsklimas schließen 43Prozent der Frauen den Faktor der flexiblen Arbeitszeitmodelle ein.Für weit weniger Männer (33 Prozent) sind die flexiblenArbeitszeitmodelle beim Betriebsklima ausschlaggebend. Sie setzenvermehrt auf Führung: Für knapp ein Viertel (24 Prozent) der Männerist die Führungskultur ein wichtiges Merkmal eines gutenBetriebsklimas. Unter den weiblichen Befragten geben dies nur 14Prozent an. Die betriebliche Altersvorsorge wird hingegen wieder vonmehr Frauen (22 Prozent) als Männern (14 Prozent) geschätzt.Mobiles Arbeiten ist MännersacheAuf Dienstreisen oder von zu Hause aus arbeiten zu können,erfordert eine zusätzliche technische Arbeitsausstattung, die bei derMehrheit der Befragten noch nicht zum Arbeitsalltag gehört. So gebenmehr als die Hälfte (59 Prozent) der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer an, keine zusätzliche Ausstattung von ihrem Arbeitgeberzu erhalten. Dabei sind es insbesondere Frauen (71 Prozent), dieweder mit Laptop noch Diensthandy oder Firmenwagen an ihremArbeitsplatz ausgestattet sind. Während gut ein Drittel (35 Prozent)der männlichen Arbeitnehmer mit einem Firmenlaptop der täglichenArbeit nachgeht, geben weitaus weniger Frauen (20 Prozent) an, einenLaptop vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das Diensthandy nutzen sogar nur halb so viele Arbeitnehmerinnen (16 Prozent) wie Arbeitnehmer (39 Prozent). Auch wenn 41 Prozent aller Befragten eine zusätzliche Ausstattung vom Arbeitgeber erhält, arbeitet nur eine Minderheit (6 Prozent) im Home-Office, wovon die Mehrheit (63 Prozent) männlich ist. Knapp ein Viertel der Arbeitnehmerinnen (23 Prozent) und 21 Prozent der männlichen Berufstätigen geben jedoch an, zukünftig gerne von zu Hause aus arbeiten zu wollen.

Über die Studie:
Im Rahmen der quantitativen Studie zur Attraktivität deutscher Arbeitgeber hat das Meinungsforschungsinstitut INNOFACT AG im Auftrag der TARGOBANK im Januar 2017 1.054 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende und Studierende bevölkerungs- und bundesrepräsentativ online befragt. 