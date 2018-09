Studie: Supermarkt-Kunden wollen maximal zwei Minuten auf einen Verkäufer warten / Digitales Marktmanagement nutzt Möglichkeiten des Internet of Things

Hamburg (ots) - In vielen Supermärkten können Kunden perKlingelknopf einen Verkäufer rufen, um etwa in der Wein- oder derObst- und Gemüseabteilung eine individuelle Beratung zu bekommen.Jeder zweite Kunde würde dabei maximal zwei Minuten auf denangeforderten Verkäufer warten. Jeder Dritte wäre allerdings schonnach einer Minute mit seiner Geduld am Ende. Das sind Ergebnisse derbevölkerungsrepräsentativen Studie "Retail-Radar 2018". Das aufKlang- und Kommunikationskonzepte spezialisierte Start-up ResponsiveAcoustics (ReAct) hat dafür gut 1.000 Bundesbürger befragt."Es hilft halt nicht, wenn die Klingel zwar im gesamten Laden zuhören ist, sich aber kein Mitarbeiter angesprochen fühlt,beziehungsweise überhaupt nicht klar ist, wo ein Kunde zu welchemProdukt Hilfe braucht", sagt ReAct-Gründer Wilbert Hirsch. "Beidieser Ausgangslage sind 60 Sekunden schnell verstrichen und derKunde im schlimmsten Fall nicht nur mit der Geduld, sondern auch mitseiner Customer Journey am Ende - entgangener Umsatz inklusive."Um diesen Umsatzverlust nicht zu riskieren, setzen immer mehrSupermärkte, Bau- und Gartencenter auf ein digitales Marktmanagement,das sich den Möglichkeiten des Internet of Things (IoT) bedient.Drückt beispielsweise ein Kunde in der Obst- und Gemüseabteilung aufdie Kundenklingel, werden Mitarbeiter mit dem entsprechenden Wissenüber ihre Smartwatch angefordert. Sobald einer der Mitarbeiter dannper Fingerdruck bestätigt, dass er sich auf den Weg zum Kunden macht,sehen seine Kollegen das wiederum auf ihrer Smartwatch und stehensofort wieder für andere Kunden zur Verfügung.Neben einer Effizienzsteigerung durch die Reduzierung der Laufwegeum bis zu 75 Prozent zahlt ein digitales Marktmanagement damit direktauf die Qualität des Einkaufserlebnisses ein. So erwarten laut dem"Retail-Radar 2018" mehr als zwei Drittel der Kunden, dass siebeispielsweise von einem Verkäufer gezielte Informationen zurHerkunft und zum Hersteller eines Lebensmittels erhalten. "Es isthinreichend bekannt, dass Kunden sehr sensibel auf unerfüllteErwartungen reagieren. Zudem haben Online-Händler wie beispielsweiseAmazon die Standards in Sachen Kundenerwartung deutlich nach obenverschoben und setzen damit den stationären Einzelhandel zusätzlichunter Druck", so Professor Dr. Monika Imschloß vom Seminar für Handelund Kundenmanagement der Uni Köln, die zusammen mit ReAct regelmäßigdas Einkaufsverhalten im Einzelhandel analysiert."Mit IoT-Lösungen kann heute ein kompletter Supermarkt - von derKasse über die Kühltruhe bis hin zum Leergutautomaten oder derGemüsewaage - miteinander vernetzt und direkt über Tablets undSmartwatches in die Mitarbeiterkommunikation eingebunden werden", soRetail-Experte Hirsch. "Und dank der Steuerung über standardisierteund schnittstellenfähige Software-as-a-Service-Angebote muss derEinzelhändler auch kein eigenes IT-Wissen aufbauen, um auf diesemWege Umsatzsteigerungen von bis zu 15 Prozent zu realisieren."Über ReAct - www.react-now.comDie Hamburger Ideenschmiede Responsive Acoustics GmbH (ReAct)wurde 2014 gegründet. Die Vision: Die akustische Inszenierung amPoint of Sale zu revolutionieren und den stationären Handel fit fürdie Zukunft zu machen. Seit vielen Jahren beschäftigen sich dieGründer wissenschaftlich und professionell mit der psychologischenWirkung von Klang und den Anforderungen an moderne Kommunikation.Pressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTelefon: +49 (0)40 207 6969 83Mobil: +49 (0)177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Responsive Acoustics GmbH, übermittelt durch news aktuell