Münster (ots) -Was kostet Strom in Deutschland? Wie haben sich die Strompreise imletzten Jahr entwickelt? Wo zahlen Verbraucher am meisten bzw. amwenigsten für Strom und wie viel können Verbraucher durch einenAnbieterwechsel sparen?Regelmäßig analysiert das Verbraucherportal StromaAuskunft(www.stromauskunft.de) die Strompreise für 6400 Städte in Deutschlandund veröffentlicht diese in der Studie "Strompreise in Deutschland".Dabei werden die Erkenntnisse tabellarisch sowie grafisch ausgewertetund auf der Seite https://www.stromauskunft.de/strompreise/veröffentlicht.Die wichtigsten Erkenntnisse:1. Die Strompreise für Verbraucher sind in den letzten 5 Jahrenkaum angestiegen.2. Die Stromkosten hängen vom Verbrauch, Wohnort und Tarif ab undsind in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland.3. Die Ersparnis bei einem Anbieterwechsel beträgt über 500 Euro"Das Ziel unserer Studie ist es, die Stromkosten für Verbraucherauf regionaler Ebene darzustellen und die Entwicklung der Strompreisefür alle Städte in Deutschland zu analysieren", sagt Dr. JörgHeidjann, Leiter und Herausgeber der regelmäßig erscheinenden Studie.Zu 1: Strompreisentwicklung in DeutschlandIn Deutschland kostet eine Kilowattstunde Strom für einenMusterhaushalt, der über den Grundversorgungstarif des lokalenVersorgers Strom bezieht, aktuell 29,4 Cent. Im Jahr 2017 lag derPreis pro kWh bei 29,2 Cent und vor 5 Jahren bei 28,8 Cent.Zu 2: Stromkosten für VerbraucherWie viel Geld Verbraucher für Strom in Deutschland ausgeben hängtvom Tarif sowie dem Verbrauch und Wohnort ab. Im Durchschnitt bezahltein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh 1107 Europro Jahr in der Grundversorgung und 759,- Euro beim günstigstenAlternativanbieter.Um die regionalen Unterschiede der Strompreise zu analysieren,wurden die Stromkosten für einen Musterhaushalt (Jahresverbrauch 3500kWh) für 6400 Städte abgefragt und nach Landkreisen sowieBundesländern ausgewertet und grafisch im Atlas für Strompreisedargestellt. "Ein Blick auf die Karte reicht und man sieht deutlich,dass die Strompreise in Ostdeutschland generell höher als im Westensind", sagt der Leiter der Studie, Dr. Jörg Heidjann. Die günstigstenStrompreise beim lokalen Anbieter haben Kunden aus Lippstadt (940Euro), die höchsten Preise zahlen Kunden in Hersbruck (1308 Euro).Auf Bundesland Ebene zahlen Kunden in Schleswig - Holstein mit1197,- Euro am meisten für Strom. Am wenigsten zahlen mit 968,- Eurodie Einwohner Bremens und damit 231 Euro gegenüber den Schleswig -Holsteinern sparen.Über dem Bundesdurchschnitt von 1107 Euro liegen Hamburg (1122,-),Thüringen (1131,- ), Saarland (1131,- ), Sachsen - Anhalt (1138,-),Berlin (1141,-), Brandenburg (1163,-) und Mecklenburg Vorpommern(1187,-).Unter dem Bundesdurchschnitt liegen die Bundesländer Niedersachsen(1073,-), Nordrhein- Westfalen (1079,-), Hessen (1091,-), Sachsen(1095,-), Rheinland - Pfalz (1096,-) und Bayern (1098,-).Stromkosten in den Großstädten3500 kWh Strom kosten beim lokalen Versorger- in Berlin 1141,- Euro- in Hamburg 1122 Euro- in München 1069 Euro- in Köln 1026 Euro- in Frankfurt 1142,- Euro- in Stuttgart 1132,- Euro- in Dortmund 1114,- Euro- in Düsseldorf 943,- Euro- in Essen 1099,- Euro- in Leipzig 1122,- Euro- in Hannover 10682,- EuroHauptursache für die regionalen Preisunterschiede sindunterschiedlich hohe Netzentgelte der regionalen Netzbetreiber. Diesemachen rund ein Viertel des Strompreises aus und liegen im OstenDeutschlands sowie in ländlichen Gegenden deutlich höher als imWesten sowie in Metropolregionen. Zudem spielt auch der lokaleWettbewerb eine Rolle bei der Preisgestaltung der Versorger.zu 3: Erster Stromanbieterwechsel bringt in der Regel über 500Euro ErsparnisIn der Studie wird die mögliche Ersparnis für Verbraucher beieinem Anbieterwechsel vom Grundversorger zum günstigstenAlternativanbieter vor Ort analysiert. Ein Durchschnittshaushalt inDeutschland mit einem Jahresstromverbrauch von 3500 kWh zahlt beimlokalen Versorger in der Grundversorgung 1107,- Euro und beimgünstigsten Alternativanbieter 759,- Euro. Demnach wäre bei einemWechsel aus der Grundversorgung eine durchschnittliche Ersparnis von348,- Euro möglich. In der Regel können Verbraucher beim erstenWechsel aber über 500 Euro sparen. Diese hohe Ersparnis liegt nichtam günstigen Strompreis alleine. Denn Versorger zahlen Neukundenhäufig einen hohen Bonus, wenn sie den Anbieter wechseln. RegelmäßigeWechsler sind daher im Vorteil.Pressekontakt:Heidjann GmbHDr. Jörg HeidjannNottebohmstraße 648145 MünsterTel.: 0251 1332690E-Mail: heidjann@stromauskunft.deInternet: www.stromauskunft.deAnmerkung für Journalisten und Online Redaktionen:Sämtliche Grafiken sowie der interaktive Atlas kann unter Angabeeiner Quellenangabe kostenlos in einen redaktionellen Beitragintegriert werden.Alle Informationsmaterialien zur Studie "Strompreise in Deutschland"sind auf der Seite https://www.stromauskunft.de/strompreise/hinterlegt.Original-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuell