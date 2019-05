München (ots) -Die SCHULEWIRTSCHAFT Akademie im Bildungswerk der BayerischenWirtschaft (bbw) e.V. legt die Ergebnisse ihrer seit 2016 anbayerischen Schulen durchgeführten und wissenschaftlich ausgewertetenStresspräventions-Initiative STARK vor. Die durch das InternationaleInstitut für empirische Sozialökonomie (INIFES) erhobenen Datenbelegen, dass die Maßnahme präventiv gegen Überforderung und Stressin der Ausbildung wirkt.Laut deutscher Krankenkassen steigt jährlich die Zahl vonKrankschreibungen und Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastungen beiJugendlichen und Auszubildenden. Der Gesundheitsreport der TechnikerKrankenkasse (TK) aus dem Jahr 2017 zeigt darüber hinaus, dassAuszubildende in 2016 fast doppelt so häufig krankgeschrieben wurdenwie Berufstätige.Hier setzt seit 2016 die Präventionsinitiative "STARK - Resilienzund Stresskompetenz in Schule und Ausbildung", ein Projekt derSCHULEWIRTSCHAFT Akademie in Zusammenarbeit mit INIFES und der TK,an. Ziel der Initiative ist die nachhaltige Förderung der psychischenGesundheit und die Stärkung der Lebenskompetenz von Jugendlichen undjungen Erwachsenen in Bayern. Im Rahmen des Projektes sensibilisiertund schult STARK Multiplikatoren, wie Lehrkräfte, Schulpsychologenund Sozialpädagogen an beruflichen und allgemeinbildenden Schulensowie Ausbilder/innen in Betrieben, zum Thema Stress und Auswirkungenbei jungen Menschen. Die Initiative stellt Lehrkräften undAusbilder/innen Unterrichtsmaterial für die Ermittlung individuellerStressfaktoren, das Training von Schlüsselqualifikationen und denAufbau von Stresskompetenz bei Schüler/innen und Auszubildenden zurVerfügung.Seit Oktober 2016 hat die Initiative in 40 Workshops undSchulungen rund 600 Multiplikatoren aus Bayern für das Themasensibilisiert und mit wissenschaftlich fundierten Arbeitsmaterialienfür den Einsatz in bayernweit 52 Berufs-, Wirtschafts- undFachoberschulen sowie an 66 Mittel-, Realschulen und Gymnasienausgestattet. An sieben Berufsschulen in Bayern wurde die Umsetzungder STARK-Maßnahmen wissenschaftlich durch INIFES begleitet undausgewertet. Dabei wurden über 1.200 Berufsschüler/innen befragt.Erkenntnisse der Studienauswertung (2016-2019 an siebenbayerischen Berufsschulen):Stärkere DifferenzierungsfähigkeitDie umgesetzten Maßnahmen helfen, die Differenzierungsfähigkeit zuverbessern. Diese erlaubt ein größeres Bewusstsein für Zusammenhängeund erleichtert es den jungen Erwachsenen, Situationen bessereinzuschätzen und adäquat darauf zu reagieren. Gefragt nachSituationen, die ausschlaggebend für gesundheitliche Belastungen seinkönnen, reduziert sich die Anzahl genannter Ursachen bei den jungenMenschen, die an dem Programm teilgenommen haben. 28 Prozent derTeilnehmer/innen nennen nur 1-2 Ursachen (Kontrollgruppe: 25Prozent). 29 Prozent halten sieben oder mehr Ursachen fürwahrscheinlich (Kontrollgruppe: 35 Prozent).Aktives Problemlösen versus VerdrängungTendenziell reagieren Auszubildende nach dem Programm stärker mitaktivem, problemorientiertem Verhalten (aktives Coping) aufHerausforderungen. 62 Prozent versuchen, Probleme gemeinsam mitFreund/innen anzugehen (Kontrollgruppe: 58 Prozent), 43 Prozentsprechen Probleme sofort an (Kontrollgruppe 38 Prozent). Die Neigungzu Verdrängungstaktiken sinkt, 39 Prozent der Teilnehmer/innen denkenmöglichst nicht über Probleme nach (Kontrollgruppe: 46 Prozent).Höhere Selbstwirksamkeit und BewältigungskompetenzenDie Jugendlichen und jungen Erwachsenen erzielen nach Teilnahmeeine höhere Selbstwirksamkeitserwartung als die Kontrollgruppe undfühlen sich tendenziell kompetenter darin, Herausforderungen in derAusbildung erfolgreich meistern zu können. Der subjektivenEinschätzung der eigenen Bewältigungskompetenzen nach, freuen sich 76Prozent der Auszubildenden auf das, was in der Ausbildung noch folgenwird (Kontrollgruppe: 73 Prozent) und 85 Prozent sind zuversichtlich,in nächster Zeit gut zurecht zu kommen (Kontrollgruppe: 80 Prozent).Dass ihnen die Probleme über den Kopf wachsen werden, befürchten vonden Teilnehmer/innen 21 Prozent (Kontrollgruppe: 27 Prozent) undZukunftssorgen äußern sie zu 34 Prozent (Kontrollgruppe: 37 Prozent).Insgesamt sehen die Teilnehmer/innen die berufliche Ausbildung eherals Herausforderung und seltener als Bedrohung.Geringere Ausbildungsabbruchsraten41 Prozent der befragten Auszubildenden gaben an, schon einmalernsthaft über einen Ausbildungsabbruch nachgedacht zu haben. Dieprinzipielle Bereitschaft, die Ausbildung abzubrechen, variiert dabeinach soziodemografischen Merkmalen (Alter, Geschlecht), nachbetrieblichen Merkmalen sowie dem Verhältnis zum/r Ausbilder/in. BeiTeilnehmer/innen aus Gesundheitsberufen fällt die Abbruchneigung nachdem Programm mit 45 Prozent niedriger aus, als bei der Kontrollgruppemit 56 Prozent. In den kaufmännischen Berufsgruppen reduziert sichdie Rate der Abbruchsüberlegungen sogar von 64 Prozent auf 38Prozent.STARK-Studienergebnisse in der ZusammenfassungDie Studie zeigt, dass Teilnehmer/innen Stressquellen besseridentifizieren und einschätzen können, sich in ihrerSelbstwirksamkeit gestärkt fühlen, Probleme aktiver angehen und ihrer(beruflichen) Zukunft positiver gegenüberstehen."In Anbetracht der Komplexität des Themas Stressbewältigung beiMenschen im Übergang von Schule in den Beruf und der Herausforderung,Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu messen, ist der überquantitative Messzahlen erfassbare Erfolg des Programms erfreulich.Vereinzelt zeigen die Vergleiche der Teilnehmenden mit derKontrollgruppe eher geringe Unterschiede. Alle Ergebnisse deutenjedoch auf die theoretisch festgelegte Wirkungsweise und zeigen dieerwartete Richtung", sagt STARK-Studienleiter Dipl. Soz. ConstantinWiegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter INIFES.Anette Henrich, Projektleiterin STARK bei der SCHULEWIRTSCHAFTAkademie im bbw e.V., ergänzt: "Mit der Initiative setzen wirwichtige Impulse und liefern ein Maßnahmenpaket, das wirkungsvoll inder Praxis eingesetzt werden kann. Auszubildende darin zuunterstützen, ihre Lebenskompetenz zu stärken, war unser erklärtesZiel und dass wir das erreichen können, freut uns sehr".ÜBER STARKSTARK (www.stark-bayern.de) ist die im Jahr 2016 ins Lebengerufene Präventionsinitiative zur Förderung der psychischenGesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Schule undAusbildung in Bayern.Die Initiative will Gesundheitsthemen in Schule und Ausbildungnachhaltig etablieren, indem sie zum Thema Stressempfindensensibilisiert und informiert sowie Lehrkräfte und Ausbilderqualifiziert. Das Ziel ist es, die Lebenskompetenz junger Menschendadurch zu stärken, dass ein positiver Umgang mit psychischenBelastungssituationen gelehrt, Schlüsselqualifikationen erkannt undtrainiert sowie Resilienz und Stresskompetenz aufgebaut werden. ImFokus stehen dabei Selbstverantwortung, die Stärkung derPersönlichkeit und die Aktivierung persönlicher Ressourcen.STARK ist eine Initiative der SCHULEWIRTSCHAFT Akademie imBildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. und demInternationalen Institut für empirische Sozialökonomie (INIFES), inKooperation mit der Techniker Krankenkasse.Über die SCHULEWIRTSCHAFT AkademieDie SCHULEWIRTSCHAFT Akademie im Bildungswerk der BayerischenWirtschaft (bbw) e. V. fördert mit zahlreichen Aktivitäten undProjekten den Kontakt zwischen Wirtschaft und Gesellschaft,unternehmerisches Denken und Handeln sowie das Verständnis fürwirtschaftliche Zusammenhänge. Sie bietet Fortbildung, Personal- undOrganisationsentwicklung für Lehrkräfte und Schulen an. DerSchwerpunkt liegt dabei auf der Förderung der guten Kooperationzwischen Schule und Wirtschaft, ökonomischen Bildung undBerufsorientierung. Weitere Informationen finden Sie unter:www.schulewirtschaft-akademie.deDer Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. fördertseit 50 Jahren die staatsbürgerliche, soziale, wirtschaftliche undberufliche Bildung im Sinne einer sozialverpflichteten Wirtschafts-und Gesellschaftsordnung. Mit einem weit verzweigten Netzwerk aus 17Bildungs- und Beratungsunternehmen, Personal- undSozialdienstleistern unterstützt der bbw e. V. gesellschaftlicheGruppen, Institutionen und Verbände in ihrem Bestreben nachBeschäftigungsfähigkeit und sozialem Frieden. 