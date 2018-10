Studie Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland belegt: Kreislaufwirtschaft ist ein etablierter und wichtiger Bestandteil der deutschen Kunststoffindustrie (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Kunststoffe sind energie- und ressourceneffiziente Werkstoffe,Wegbereiter klimaschonender Technologien und vielseitig zu verwerten.Wie weit der Werkstoff aktuell im Kreislauf geführt wird, belegtjetzt die neu aufgelegte Stoffstrombildanalyse zu Kunststoff. Nebender Produktion von neuen Kunststoffen wurden hier erstmals auchdetailliert die Mengen der Erzeugung und Verarbeitung von Rezyklatenermittelt. Das Ergebnis zeigt, dass Recyclingkunststoffe immer mehrzu einer Alternative werden und wichtiger Rohstoff für neueKunststoffprodukte sind. 12,3 Prozent derKunststoffverarbeitungsmenge werden schon heute durch Rezyklategedeckt (Gesamtmenge 14,4 Mio. Tonnen, davon 1,8 Mio. TonnenRezyklate); diese finden in allen Anwendungsbereichen ihren Einsatz -von hoch technischen Anwendungen wie dem Fahrzeugbau oder demElektro/Elektronikbereich sowie verstärkt in der Landwirtschaft (ca.35 Prozent), im Baubereich (ca. 21 Prozent) und in Verpackungen (ca.9 Prozent). Die Kunststoffwertschöpfungskette leistet so einenunverzichtbaren Beitrag zur effizienten und nachhaltigen Nutzungnatürlicher Ressourcen und für den Weg in eine zirkuläre Wirtschaft.Die aktuellen Zahlen zeigen darüber hinaus, dass stoffliche undenergetische Kunststoffverwertung hierzulande weiter auf hohem Niveaufunktionieren: So wurden im zurückliegenden Jahr 99 Prozent derKunststoffabfälle in Deutschland verwertet. Mit der vorgelegtenStudie liegt ein durchgängiges und nahezu einmaliges Stoffstrombildvon der Produktion bis zur Verwertung der Kunststoffe und desWiedereinsatzes von Rezyklaten vor. Dieses liefert eine wichtigeGrundlage für die Circular Economy Diskussion und die Entwicklung vongeschlossenen Kreisläufen im Kunststoffbereich.Die Zahlen aus dem Stoffstrombild zur Kunststofferzeugung,-verarbeitung und -verwertung im Detail: In Deutschland wurden imvergangenen Jahr rund 21,8 Millionen Tonnen Kunststoff erzeugt,darunter waren 1,9 Millionen Tonnen Rezyklate. Zur Herstellung vonKunststoffprodukten wurden 14,4 Millionen Tonnen eingesetzt, wovonwiederum 1,8 Millionen Tonnen aus Rezyklaten bestanden. DieKunststoffabfallmenge betrug im gleichen Jahr rund 6,2 MillionenTonnen. Mehr als 99 Prozent wurden wie folgt verwertet: 46,5 Prozentwerkstofflich, ein Prozent rohstofflich und 52 Prozent energetisch.Die werkstoffliche Verwertung erreichte im Jahr 2017 ihren bisherhöchsten Wert und liegt mit ca. 2,8 Mio. Tonnen um rund 125 Prozentüber dem Wert von 1994.Für die Erhebung mit dem Titel "Stoffstrombild Kunststoffe inDeutschland 2017" wurden mehr als 2.000 Unternehmen ausKunststofferzeugung, -verarbeitung und -verwertung befragt sowieamtliche und weitere Statistiken herangezogen. Erstellt wurde dieStudie von der Conversio Market & Strategy GmbH, Auftraggeber sinddie BKV GmbH sowie PlasticsEurope Deutschland e.V., der BDE -Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- undRohstoffwirtschaft e.V., der bvse - Bundesverband Sekundärrohstoffeund Entsorgung e.V., der Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinenim VDMA, die IK - Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.,der KRV - Kunststoffrohrverband e.V., die AGPU - ArbeitsgemeinschaftPVC und Umwelt e.V., der GKV - Gesamtverband KunststoffverarbeitendeIndustrie e. V. mit seinen Trägerverbänden AVK - IndustrievereinigungVerstärkte Kunststoffe e.V., FSK - Fachverband Schaumkunststoffe undPolyurethane e.V., GKV/TecPart - Verband TechnischeKunststoff-Produkte e.V. und pro-K - Industrieverband Halbzeuge undKonsumprodukte aus Kunststoff e.V. sowie die IG BCE -Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e.V.Sven WeiheTel.: 069 - 2556 1307E-Mail: sven.weihe@plasticseurope.orgwww.plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell