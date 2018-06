Bonn (ots) -- Entwicklung verläuft eher evolutionär als disruptiv- Zwei Drittel der Klientenunternehmen wollen digitaleBeratungsleistungen in Anspruch nehmen- Datenschutz hat hohe BedeutungDie Digitalisierung nimmt zunehmend Einfluss auf die Form derZusammenarbeit von Unternehmen mit Consultingfirmen. Parallelverändern sich die Geschäftsmodelle von Unternehmensberatungen. Durchteilweise oder vollständig virtualisierte Prozesse, ein digitalergänztes Leistungsangebot sowie angepasste Organisationsstrukturenlassen sich Kosten senken, Klientenanforderungen noch optimalerabdecken und die Work-Life-Balance von Mitarbeitern verbessern. Dasgeht aus der Studienuntersuchung "Aktueller Stand der digitalenTransformation im deutschen Markt für Unternehmensberatung" desBundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) hervor, die dieBranchenvertretung gemeinsam mit der Technischen Hochschule Ilmenausowie dem AWS-Institut für digitale Produkte und Prozesse sowohlunter Consultants als auch deren Klienten durchgeführt hat. ImVergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2016 ist der Reifegrad derVirtualisierung in den Geschäftsmodellen der Unternehmensberatungendeutlich vorangeschritten. In der Selbsteinschätzung gaben 23,1Prozent der Consultingfirmen an, dass sie digitaleBeratungstechnologien fest in ihr Geschäftsmodell integriert haben.2016 hatte der prozentuale Anteil nur bei sieben Prozent gelegen. Inder parallel durchgeführten Klienten-Befragung gaben zwei Drittel derUnternehmen an, digitale Beratungsleistungen bereits zu nutzen oderabsehbar in Anspruch nehmen zu wollen. "Die Digitalisierung hat auchim Consulting mächtig Fahrt aufgenommen. Wir können unsere Klientenmit den erweiterten Möglichkeiten noch schneller und effizienterunterstützen", so BDU-Präsident Ralf Strehlau.Die Studienergebnisse zeigen aber auch: Das tatsächliche Potenzialvon digitalen Lösungen oder Anwendungen im Consulting ist größer alsder derzeitige Nutzungsgrad durch die Beratungsanbieter. Zwar setzenmehr als die Hälfte der Studienteilnehmer beispielsweise Audio- undVideokonferenzen, Suchmaschinenoptimierung oder dieRechnungserstellung über webbasierte Plattformen ein, aberBeratungsansätze wie Algorithmic-Consulting - hierunter ist unteranderem die automatisierte Analyse und Aufbereitung großerDatenmengen zu verstehen - oder Consulting-Self-Services - hierwerden den Klienten digitale Beratungslösungen zur Eigennutzung zurVerfügung gestellt - werden deutlich seltener angeboten. Strehlau:"Kleinere Unternehmensberatungen oder Einzelberater müssen dieDigitalisierung noch stärker als Chance sehen. In diesem Marktsegmentgibt es noch viel Spielraum für die Entwicklung digitalisierterBeratungsangebote. Große und mittlere Consultingfirmen sind aufgrundder besseren finanziellen und personellen Ressourcen schon zum Teildeutlich weiter."Klienten sehen Consulting eher evolutionär als disruptivDie Klienten sehen die Entwicklung im Consulting eher alsEvolution denn als Disruption. Knapp Dreiviertel bewerten digitaleBeratungsleistungen als notwendig komplementäre Unterstützung zuklassischen Angeboten. Rund 87 Prozent der Auftraggeber sind derMeinung, dass der Einsatz digitaler Tools und Lösungen vom jeweiligenProjektszenario abhängig ist. Besonders wichtig sind den Klientenhier organisatorisch-projektbezogene Faktoren. So schätzenbeispielsweise knapp 70 Prozent die räumliche und zeitlicheFlexibilität, rund 61 Prozent die Einsparung von Reisekosten.Allerdings erleben auch knapp 60 Prozent der Klienten den Nachteil,dass digitale Anwendungen die Klienten-/Beraterbeziehung schwächen.Auch die Auswirkungen auf Kommunikation, Koordination undIT-Sicherheit werden tendenziell kritisch bewertet.Datenschutz und -sicherheit besitzt hohe Bedeutung für ConsultantsWeiterhin sehen überdurchschnittliche viele Consultants beidigitalen Beratungsangeboten größere Hürden bei Datenschutz,-sicherheit und -sicherung. Besonders in den ProjektphasenProblemanalyse (Zustimmung: 91,3 Prozent) sowie Problemlösung undImplementierung (Zustimmung: 92,9 Prozent) wird die Relevanzbesonders hoch bewertet. Die Akquisephase beinhaltet aus Beratersichtweniger datenrelevante Risiken.Download Pressemitteilung: www.bdu.de/pressemitteilungenDownload Studie: https://www.bdu.de/digitale-transformation-studieStudienhintergrund: Die Studie "Zum aktuellen Stand der digitalenTransformation im deutschen Markt für Unternehmensberatung" hat derBundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) gemeinsam mit derTechnischen Universität Ilmenau und der AWS-Institut für digitaleProdukte und Prozesse gGmbH durchgeführt. Die Studie war alsNachfolgestudie einer im Jahr 2016 durchgeführten Erhebung zurVirtualisierung im Consulting konzipiert. Erstmals wurde auch dieKlientenseite in die Befragung einbezogen. Insgesamt haben 233Unternehmensberater - überwiegend aus kleineren Consultingfirmen -und 67 Klienten an der Studie 2018 teilgenommen.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. I www.bdu.deKlaus Reiners I PressesprecherT +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell