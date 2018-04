Studie: Solarboom in China - Weniger Investitionen in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX) - China wird immer mehr zum Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien.



Im vergangenen Jahr entfielen rund 45 Prozent der globalen Investitionen in Ökostrom auf das bevölkerungsreichste Land der Welt. Insgesamt wurden weltweit rund 280 Milliarden Dollar (228 Mrd Euro) in die Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen investiert, 2 Prozent mehr als 2016. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der Frankfurt School sowie Bloomberg New Energie Finance her.

Während die Ausgaben in China um 31 Prozent auf knapp 127 Milliarden Dollar (104 Mrd Euro) stiegen, sanken sie in anderen Weltregionen teilweise deutlich. In Europa gab es einen Rückgang von 36 Prozent auf knapp 41 Milliarden Dollar (33 Mrd Euro). In Deutschland wurden mit 10,4 Milliarden Dollar (8,5 Mrd Euro) 35 Prozent weniger investiert als 2016. Der Rückgang in Deutschland ist laut Studie zumindest teilweise eine Folge der umgestellten staatlichen Förderung./hff/DP/jha