Studie: So wächst Bank heute / Ausland nur für sechs Prozent der Finanzunternehmen attraktiv

Hamburg (ots) - Der Finanzsektor stemmt sich gegen denWachstumsstillstand. Strategisch setzen acht von zehn Banken,Versicherern und sonstigen Finanzdienstleistern auf die bewährtenGeschäftsmodelle und ihr Kerngeschäft. 34 Prozent wollen mit neuenProdukten ihr Geschäft voranbringen. Der Blick auf internationaleMärkte findet dagegen im Vergleich zu Industrieunternehmen kaumstatt. Nur sechs Prozent der Finanzunternehmen suchenWachstumschancen im Ausland. Das sind die Ergebnisse der Studie"Potenzialanalyse flexibel wachsen" von Sopra Steria Consulting unddem F.A.Z.-Institut.Vor allem die Banken sind gefordert, ihr Profitabilitätsproblemdurch neues Wachstum auszugleichen sowie Geschäftsmodelle zuhinterfragen und anzupassen. Der Privatkundenmarkt zählt zu denschwierigsten der Welt. Für 30 Prozent der Finanzunternehmen sollendeshalb digitale, internetbasierte Geschäftsmodelle zu einertragenden Säule für Wachstum und Profitabilität werden. Zum einenfällt die Kostenstruktur über Online-Kanäle vor allem imPrivatkundengeschäft mit Girokonten und Standardfinanzierungendeutlich niedriger aus als beim Absatz in der Filiale. Zum anderensind Technologien und Digitalisierung ein Mittel, Kunden wiederstärker zu begeistern und auch mit einem reduzierten Filialnetz dieReichweite zu halten.Darüber hinaus gibt es Institute, die ihre Komfortzone derbekannten Wertschöpfungskette verlassen und neue Geschäftsmodelleausprobieren. Einige Finanzdienstleister nutzen zum BeispielInformationen über Kunden dazu, ihnen den optimalen Strom- oderTelekommunikationstarif anzubieten. Ermöglicht werden dieseGeschäftsmodellinnovationen vielfach durch Partnerschaften mitStart-ups. "Das Beispiel verdeutlicht: Durch Technologie verwischenBranchengrenzen, und es entstehen digitale Ökosysteme, die sowohldatengetrieben als auch kundenzentriert sind", sagt Stefan Lamprecht,Mitglied der Geschäftsleitung und Division Director Banking von SopraSteria Consulting. Insgesamt ist der Aufbau und die Pflege vonPartnernetzwerken für jedes dritte Finanzunternehmen eine wichtigeWachstumsquelle.Digitalisierung und Kooperation ebnen zudem den Weg zurErschließung internationaler Wachstumsmärkte. Auslandsbanken wieSantander haben gezeigt, wie sie mit ihren standardisiertenPlattformen Innovationen sehr rasch über Ländergrenzen hinwegeinführen können. Den Weg der Internationalisierung geht allerdingskaum ein deutsches Finanzinstitut. Nur bei sechs Prozent derbefragten Finanzunternehmen stehen die Zeichen auf Expansion insAusland als zentrale Wachstumsstrategie. "Die Exporte deutscherGroßunternehmen und des Mittelstandes halten an. Für jedes dritteIndustrieunternehmen sind Investitionen im Ausland eine zentraleWachstumsschraube. Diese Unternehmen brauchen vertrauenswürdigeFinanzierungs- und Abwicklungspartner und deren Know-how. Das sindlangfristig große Chancen, die auch mittelgroße und kleinere Bankenüber Digitalinnovationen stärker nutzen können", sagt StefanLamprecht.Über die Studie:Für die Studie "Potenzialanalyse flexibel wachsen" hat dasF.A.Z.-Institut im Auftrag von Sopra Steria Consulting im April undMai 2018 eine Online-Befragung bei 249 Entscheidern und Fachkräftenverschiedener Branchen (Banken, Versicherungen, sonstigeFinanzdienstleistungen, Energie- und Wasserversorgung,Telekommunikation/Medien, öffentliche Verwaltung, Automotive,sonstiges verarbeitendes Gewerbe) durchgeführt. Die Teilnehmer wurdenzu ihren Wachstumsstrategien, -maßnahmen und -erfordernissen sowie zuaktuellen Wachstumsbremsern befragt.Links:Studie: http://bit.ly/StudieFlexibelWachsenInfografik: http://bit.ly/infografik_fwÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 42.000 Mitarbeitern in über 20 Ländernerzielte Sopra Steria 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroom