Studie: Signale einer wirtschaftlichen Abschwächung

Heppenheim (ots) - Europa: Angst vor einem wirtschaftlichenAbschwung / Spätzahler machen Sorgen / Risiken und Forderungsverlustesteigen / 25 Prozent der deutschen Firmen beugen nicht vorUnternehmen in ganz Europa berichten von negativen Signalen underhöhten Schuldnerrisiken im Zusammenhang mit dem Zahlungsverhaltenund der Situation ihrer Kunden. So sind die Forderungsausfälleeuropaweit auf 2,3 Prozent gestiegen, Zahlungen vor allem andererUnternehmen (B2B) verspäteten sich trotz langer Zahlungszieledurchschnittlich um sechs Tage. Auch wenn sich die Situation inDeutschland besser darstellt als im europäischen Durchschnitt,verschärfen Spätzahler und Ausfälle den finanziellen Spielraum derUnternehmen.Für den aktuellen European Payment Report 2019 (EPR) sindeuropaweit 11.856 Unternehmen von Intrum, dem europäischenMarktführer im Forderungsmanagement, befragt worden. 17 Prozent derbefragten deutschen Unternehmen - und damit fast doppelt so viele wieim Vorjahr (neun Prozent) - gaben an, dass sie in den nächsten zwölfMonaten einen Anstieg der Debitorenrisiken erwarten. "Die Unternehmenmüssen ihre Liquidität und ihren Cashflow planen können, um optimaleund möglichst risikoarme Investitionsentscheidungen treffen zu könnenoder neue Mitarbeiter einzustellen. Denn finanzielle Stabilität istdie Grundlage für Wachstum. Für Unternehmen bedeuten die Anzeichenhöherer Risiken, dass es wichtiger als je zuvor ist, den eigenenKunden gut zu kennen", sagt Florian Wöretshofer, Managing Directorder Intrum in Deutschland.Rezession ist in vielen Ländern zu spürenWährend die EPR-Befragungsergebnisse in ganz Europa zwar alles inallem ein leicht erhöhtes Risiko in Bezug auf Zahlungen und Schuldendeutlich machen, sind die Daten sehr unterschiedlich und abhängigdavon, wie die Situation und die Konjunktur des jeweiligen Landesaktuell aussieht. Im gesamteuropäischen Durchschnitt ist aber fastjedes fünfte Unternehmen - 18 Prozent - der Meinung, dass sich ihrLand bereits aktuell in einem wirtschaftlichen Abschwung befindet. InLändern wie Griechenland und Italien sehen Unternehmen die Rezessionals aktuelle Realität an, während die meisten Unternehmen inDeutschland und Österreich für die kommenden fünf Jahre keineRezession erwarten. In Deutschland glauben 62 Prozent der befragtenUnternehmen nicht, dass es in ihrem Heimatland in absehbarer Zeit zueiner Rezession kommen wird. Nur eine Minderheit von 9 Prozent sehenDeutschland bereits in einer Rezession beziehungsweise erwarten dieseinnerhalb von einem Jahr.Spätzahler machen ProblemeWenn Rechnungen nicht fristgerecht bezahlt werden, kann diesschwerwiegende Folgen haben. Zahlungsverzug kann zuLiquiditätsengpässen, Umsatzverlusten bis hin zu einer existenziellenBedrohung des Unternehmens führen. So sagten 77 Prozent der befragtendeutschen Unternehmen, dass sie in eine problematische Situationgeraten, wenn Kunden erst nach dem festgelegten Fälligkeitsdatumzahlen. Dies ist ein deutlich höherer Anteil als der europäischeDurchschnitt von 51 Prozent. Das zweithäufigste Problem beiZahlungsproblemen sind lange Zahlungsziele, bei denen 52 Prozent derdeutschen Unternehmen angegeben haben, dass sie dies alsproblematisch empfinden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen inDeutschland sagen, sie seien im vergangenen Jahr gebeten wordenlängere Zahlungsfristen zu akzeptieren, als ihnen lieb war.Überraschend ist nach wie vor, dass 25 Prozent der Unternehmen inDeutschland keinerlei Instrumente einsetzen, um Zahlungsausfälle zuvermeiden. 41 Prozent der deutschen Unternehmen nutzenVorauszahlungen, nur 14 Prozent die Unterstützung durchInkasso-Unternehmen, zwei Prozent Factoring. "Unterm Strich brauchenwir faire Zahlungsbedingungen für Anbieter und Kunden. Aber es sollteauch insgesamt wesentlich besser und professioneller vorgebeugtwerden, so dass die Unternehmen für ihre Leistungen fristgerechtbezahlt werden und die Ausfallquoten weiter sinken", sagt FlorianWöretshofer von Intrum.Über den European Payment Report 2019 von IntrumDer European Payment Report 2019 basiert auf einer Umfrage, dievom 31. Januar bis 5. April 2019 in 29 europäischen Länderngleichzeitig durchgeführt wurde. In dem Bericht wertet Intrum dieDaten von insgesamt 11.856 Unternehmen in Europa aus, um Einblicke indas Zahlungsverhalten und in die finanzielle Stabilität europäischerUnternehmen zu erhalten. Befragt wurden im Rahmen der UmfragePersonen, die in ihrer Funktion als Finanzvorstand, CFO, Head ofCredits, Business-Controller o.ä. fungieren. Der ungekürzte EuropeanPayment Report 2019 wird ab dem 11. Juni in 29 europäischen Ländernvorgestellt und ist hier abzurufen: www.intrum.com/epr2019.Über IntrumIntrum ist in 24 europäischen Ländern mit Credit ManagementServices präsent. Mit über 9.000 Mitarbeitern, 80.000 Unternehmen alsKlienten und einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden EUR (2018) istIntrum Marktführer in diesem Segment. In Deutschland werden an denStandorten Heppenheim, Essen, Hamburg, Mönchengladbach, Potsdam undEberswalde über 500 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Intrum bietetseinen Klienten Lösungen zur Verbesserung des Cash-Flows und derlangfristigen Profitabilität an. Im Mittelpunkt stehenFinanzdienstleistungen, vom Lastschriftverfahren für den Handel, überdas Debitorenmanagement und den gesicherten Rechnungskauf imE-Commerce bis zum Management von Forderungen mit Leistungsstörungenund der Betreuung überschuldeter Kunden. Die Kunden sollen auf demWeg aus den Schulden begleitet werden, damit sie wieder aktiv amWirtschaftsgeschehen teilnehmen können. Intrum setzt sich für einenachhaltige Entwicklung ein. Für uns ist es selbstverständlich, dassfinanzielle Nachhaltigkeit auch Hand in Hand mit ökologischer undsozialer Verantwortung geht. So ist Intrum seit 2016 Unterzeichnerder 10 Prinzipien des UN Global Compact und hat dieSustainability-Ziele in den Geschäftsbetrieb integriert.