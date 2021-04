Studie: Senkung der Mehrwertsteuer kam bei allen Haushalten an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr hat alle Haushalte in Deutschland kurzfristig entlastet, auch die mit niedrigem Einkommen. Die Preise seien vom Shampoo bis zum Auto auf fast alle Güter "substanziell gesunken", wie es aus geht einem Vergleich des Verbraucherverhaltens in Deutschland und den Niederlanden hervorgeht, den das Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben hatte und über den die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Für die Studie wurden mehr als 100 Millionen Käufe auf großen und kleinen Online-Portalen sowie in Läden, Supermärkten, Autohäusern und dem Elektronikfachhandel ausgewertet.

Im Schnitt hatten die Händler die Preise um 2,5 Prozentpunkte gesenkt. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte der SZ, die Studie belege erstmalig, dass die Mehrwertsteuersenkung die Verbraucher in einer sehr schwierigen Zeit finanziell entlastet habe. Preise für Produkte des täglichen Bedarfs im Supermarkt und auch Preise für größere Anschaffungen wie Waschmaschinen oder Computer seien "nachweisbar gesunken. Und zwar im Laden um die Ecke und im Online-Shop gleichermaßen."

