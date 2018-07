Studie: Seniorenresidenzen 2018 / Anspruchsvolles Wohnen mit Wohlfühl-Ambiente - Beratung vor Ort unerlässlich - Testsieger ist Augustinum

Hamburg (ots) - Wer sich im Alter in den eigenen vier Wänden nichtmehr wohlfühlt und die nötigen finanziellen Mittel hat, für den sindSeniorenresidenzen eine attraktive Alternative. Doch vor derEntscheidung ist eine Vor-Ort-Beratung unabdingbar, wie die Studiedes Deutschen Instituts für Service-Qualität zeigt, welches neunAnbieter von Seniorenresidenzen getestet hat.Nur ein Unternehmen topInsgesamt erreichen die Anbieter ein gutes Gesamtergebnis. EineSeniorenresidenz-Kette erhält das Qualitätsurteil "sehr gut", fünfdas Urteil "gut", weitere drei das Qualitätsurteil "befriedigend".Besonders punkten die freundlichen und empathischen Mitarbeiter impersönlichen Kontakt: In den Vor-Ort-Beratungen werden die teilweisehohen Kosten nicht verschleiert, sondern transparent erklärt. Fragender Interessenten beantworten die kompetenten Berater ausführlich undfachlich korrekt. Verbesserungswürdig ist aber die Ermittlung derpersönlichen Kundensituation: Mögliche Erkrankungen des künftigenBewohners werden in mehr als einem Drittel der Beratungen nichtthematisiert, auch spezielle Wünsche und Bedürfnisse kommen teils zukurz.Service nicht in allen Bereichen überzeugend"Wie wichtig die Beratung vor Ort ist, zeigt sich im Vergleich mitdem Service am Telefon und per E-Mail", bemerkt Markus Hamer,Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Hiergibt es deutliche Defizite. Die Angestellten beantworten Fragen oftnur oberflächlich und verweisen auf ein persönliches Gespräch."Schwächen zeigt auch das angebotene Informationsmaterial: Zwar istdieses meist umfassend und optisch ansprechend. Allerdings dauert dieZusendung bei postalischer Bestellung im Schnitt gut fünf Tagen; inmehr als jedem vierten Fall kommen die angeforderten Unterlagen garnicht an.Attraktives Wohnumfeld, viele FreizeitangeboteÜberzeugend ist die Ausstattung vieler Seniorenresidenzen. DieWohnräume sind ansprechend gestaltet, auch eigene Möbel können aufWunsch mitgebracht werden. Das Freizeitangebot ist zudem häufigumfangreich: Sport-, Kultur- und Ausflugsangebote gibt es in nahezujeder Residenz. Ein Pflegedienst vor Ort und Physiotherapie gehörenebenfalls in den meisten Häusern zum Standard. Sehr unterschiedlicheErgebnisse erzielen die Anbieter insbesondere beim den medizinischenServices und in puncto Gastronomie sowie Einkaufsmöglichkeiten.Die besten AnbieterAugustinum ist Testsieger mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". DerAnbieter liegt sowohl im Service als auch in puncto Ausstattung ander Spitze. Die Mitarbeiter in den Residenzen informieren transparentüber die Kosten und erläutern verschiedene Betreuungsmöglichkeiten.Die Wohnräume sind attraktiv ausgestattet, zudem gibt es einladendeRestaurants und Geschäfte.Platz zwei nimmt das Unternehmen Rosenhof ein (Qualitätsurteil"gut"). Die Residenzen überzeugen mit dem umfangreichstenmedizinischen Service und zahlreichen Freizeitangeboten. DieAngestellten vor Ort erfragen am gezieltesten die Wünsche derInteressenten.Auf Rang drei positioniert sich Kursana (Qualitätsurteil "gut").In den Vor-Ort-Gesprächen nehmen sich die freundlichen Mitarbeiterausreichend Zeit und beraten kompetent. Die Standorte sind in guterLage und in den Residenzen selbst sind guteOrientierungsmöglichkeiten gegeben.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete neun großeAnbieter von Seniorenresidenzen, die an mindesten zehn Standorten mitHäusern unter einheitlichem Markenauftritt präsent waren. DieServicequalität wurde anhand von je fünf verdecktenVor-Ort-Beratungen in den Residenzen sowie über je fünf Telefonateund fünf E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) ermittelt. Ergänzt wurde dieAnalyse durch jeweils zehn Prüfungen der Internetauftritte durchgeschulte Testnutzer und je eine Inhaltsanalyse der einzelnenWebsites sowie je fünf Tests der Versandqualität vonInformationsmaterial. Insgesamt flossen 279 Servicekontakte mit denUnternehmen in die Auswertung ein. Ein weiterer Untersuchungsbereichstellte die Ausstattung der Seniorenresidenzen dar. Im Rahmen derBeratungen vor Ort wurden Quantität und Qualität relevanterAusstattungsmerkmale der getesteten Häuser ermittelt. Gegenstand derAnalyse waren beispielsweise das Angebot an medizinischen Services,das Wohnambiente, Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten sowie dasFreizeitangebot. Die Leistungen im Bereich Pflege zählten nicht zumUntersuchungsgegenstand.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.