Studie: Senioren haben für ihre Erben weniger übrig

Frankfurt (ots) - Acht von zehn Senioren fühlen sich frei vonVerpflichtungen gegenüber ihren Erben. Sie sind der Überzeugung, dasssie ihr Erspartes während des Berufslebens hart erarbeitet haben undihr Vermögen im Alter für sich brauchen. Ihnen geht es dabei aberweniger um Luxus, sondern vor allem darum, den eigenen Lebensstandardzu sichern. Das zeigt eine Studie der Deutsche Leibrenten AG, für die1.000 Senioren ab 65 Jahren befragt wurden.Im Ruhestand zu verzichten, um den Nachkommen mehr zu vererben,davon halten 77 Prozent der Senioren wenig. Jeder dritte kann seinengewohnten Lebensstandard nach eigenen Angaben im Alter ohnehin nichthalten. Die Mehrheit rechnet zudem damit, dass ihre Ausgaben in denkommenden Jahren eher steigen werden."Mit längerer Lebenserwartung gehen zunehmende Kosten fürGesundheit und Pflege einher. Daher wächst auch das Bedürfnis derRuheständler, das Ersparte für sich selbst einzusetzen", sagtFriedrich Thiele, Vorstand der Deutsche Leibrenten AG. SeineErfahrungen zeigen, dass Senioren stärker als früher bereit sind,nicht nur das Geldvermögen, sondern auch das in ihrer Immobiliegebundene Vermögen zu nutzen, um damit den Lebensunterhalt zufinanzieren."Wir spüren ein großes Interesse an einem Verkauf aufLeibrentenbasis. Damit sichern Senioren ein lebenslanges Wohnen inder eigenen Immobilie ab und erhalten gleichzeitig eine monatlicheLeibrente. Aus Sicht vieler Ruheständler ist das eine gute Lösung,die lebenslang garantierte Wohnsicherheit und wirtschaftlicheStabilität bietet", so Experte Thiele.Die Studie zeigt deutlich, dass die über 65-Jährigen zwischenVermögen und familiärem Zusammenhalt klar zu unterscheiden wissen.Auch bei intaktem sozialen Generationsgefüge sind sie gewillt, daseigene Vermögen zu Lebzeiten selbst zu nutzen. Was dann mit demRestvermögen geschieht, ist vier von zehn Befragten nicht wichtig.Die emotionale Bindung zwischen den Generationen hängt nicht amGeldbeutel.Grafiken und Bildmaterial finden Sie zudem unter folgendem Link:http://deutsche-leibrenten.de/kategorie/pressemitteilungen/Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges mietfreies Wohnrechtund eine monatliche Rente. Management und Kapitalgeber der inFrankfurt ansässigen Firma verfügen über jahrzehntelange Expertise imdeutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AGist das einzige Unternehmen, dass die Immobilien-Leibrente in ganzDeutschland anbietet.