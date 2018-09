Studie: Senioren chatten genauso gern wie Digital Natives / WhatsApp funktioniert auch ohne Smartphone

Frankfurt (ots) - Messenger-Dienste wie WhatsApp stehen auch beiSenioren hoch im Kurs. 85 Prozent aller Smartphone-Besitzer über 65Jahre chatten regelmäßig mit der Familie oder Freunden. Und sind nacheigenen Angaben deutlich kommunikationsfreudiger als früher. Diessind Ergebnisse einer Studie von Emporia, für die 1.000 Seniorenbefragt wurden.Sich mit Freunden über das Smartphone verabreden, in dergemeinsamen WhatsApp-Sportgruppe ein Foto posten oder den Enkelfragen, wie die Klassenarbeit war - für Senioren mit eineminternetfähigen Handy ist das längst eine Selbstverständlichkeit."Messenger-Dienste sind heute bei Senioren genauso gefragt wie beijungen Menschen. Sie ermöglichen eine schnelle und direkteKommunikation, auf die auch die Generation 65+ nicht verzichtenwill", sagt Eveline Pupeter, CEO von Emporia. Dabei gilt: Frauenkommunizieren insgesamt lieber mit der Familie, Männer häufiger mitder Partnerin, Ärzten oder anderen Dienstleistern. Der Chat mitFreunden ist bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beliebt.Dass man mit konventionellen Mobiltelefonen jetzt auch überWhatsApp miteinander in Kontakt treten kann, ist neu und etwasBesonderes. Aufgrund der Beliebtheit des Messengers haben Herstellervon Seniorentelefonen diese Funktion in herkömmliche Geräteintegriert, beispielsweise auch in Tasten-Handys. "Damit kanngechattet werden, ohne dass der Nutzer von einem Telefon mitDrücktasten auf ein Smartphone mit Wischfunktion umsteigen muss",erklärt die Emporia-Chefin. "Das "emporiaTALKSmart" mitWhatsApp-Funktion und Drücktasten verlangt ihnen beispielsweise keinUmlernen ab." Auch muss WhatsApp vor der ersten Nutzung nicht auf demGerät installiert werden. Es ist bereits vorhanden und soforteinsatzfertig. Zudem ist es einfach zu bedienen, hat ein 2,4'' großesDisplay und ist spritzwasserfest (IP54). Für Telefone in diesemSegment unüblich ist auch die 5 Megapixel-Kamera. Damit können Bilderin guter Qualität per WhatsApp versendet werden.Eine Pressegrafik zum Download finden Sie unter:http://ots.de/0OiBsmÜber emporia telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.atPressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell