Studie: Schon gut jedes dritte Unternehmen lässt seine Führungskräfte coachen / Executive Coaching als professionelles Sparring auf Augenhöhe

Köngen (ots) - Gerade in Zeiten des permanenten Wandels ist die gezielteFörderung von Führungskräften für den Erfolg maßgeblich. Folgerichtig haben 37Prozent der deutschen Unternehmen im Rahmen ihrer FührungskräfteentwicklungCoaching und Supervision bereits fest etabliert. In weiteren 41 Prozent derBetriebe sind diese Instrumente geplant oder befinden sich gerade im Aufbau. Dassind Ergebnisse der Studie "Erfolg im Wandel". Die Unternehmensberatung Staufenhat dafür mehr als 400 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt.Die individuelle Begleitung von Führungskräften hat sich zwar noch nicht in derBreite durchgesetzt, ist aber auf dem Weg dorthin. 37 Prozent der in der Studiebefragten Unternehmen haben Coaching oder Supervision bereits erfolgreichetabliert. 28 Prozent bauen aktuell entsprechende Strukturen auf, weitere 13Prozent planen eine Umsetzung. Fast jedes vierte Unternehmen nutzt dieseInstrumente hingegen bisher gar nicht und arbeitet auch nicht an einerEinführung."Auch wenn sich erfreulicherweise immer mehr Unternehmen dem Thema Coachingwidmen, fehlt oft noch die Bereitschaft, um solche modernen Tools derFührungskräfteentwicklung einzusetzen. Diese Lücke zu schließen, lohnt sich.Denn Coaching ist ein ideales Werkzeug, um das Management in Zeiten des Wandelszu unterstützen", ist Werner Luik, Partner der Staufen AG, überzeugt. Gerade vordem Hintergrund der digitalen Transformation können die Impulse eines Externenneue Perspektiven eröffnen und Lösungsideen generieren. Coaching bietet einenOrt des Entschleunigens und der inneren Orientierung."Je höher die Position, desto seltener bekommt eine Führungskraft ein objektivesund qualifiziertes Feedback. Der neutrale Blick eines Executive Coach hilft, daseigene Führungsverhalten zu reflektieren", so der Staufen-Experte weiter. Dervertrauliche Austausch mit einem professionellen Sparringspartner auf Augenhöhekann eine wirksame Unterstützung bei der Bewerkstelligung immer komplexererAufgaben bieten. Luik zufolge werden die Ansprüche an Führungskräfte in denkommenden Jahren weiter zunehmen: "Ständig verändernde Unternehmensstrukturenund vermehrt agile Arbeitswelten verlangen ein hohes Maß an Flexibilität und einvielfältiges Rollenverständnis."Hinzu kommt, dass nahezu 70 Prozent der im Rahmen der Staufen-Studie befragtenUnternehmen ihre Führungspositionen überwiegend intern besetzen. Um den Übergangin die nächste Hierarchieebene reibungslos zu gestalten, empfiehltStaufen-Experte Luik daher den Führungskräften einen professionellen Coach alsBegleiter an die Seite zu stellen. Die größte Hürde dabei: Knapp die Hälfte derUnternehmen räumt ein, nach wie vor einem überholten Verständnis von Führung undKarriere zu folgen. Nur mit der Offenheit für Innovationen und der Bereitschaft,neue Wege zu beschreiten oder sich sogar auf eine ungewisse Reise zu begeben,wird es funktionieren", meint der Unternehmensberater. 