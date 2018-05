Studie: Roboter und Künstliche Intelligenz - die Arbeitswelt 4.0 zieht in die Versicherungsbranche ein

Stuttgart (ots) - Jeder technische Fortschritt hat dafür gesorgt,dass bestimmte Berufe oder Tätigkeiten hinfällig wurden, dafürentstanden an anderer Stelle allerdings neue Aufgaben, Berufe undAnforderungsprofile. Vor diesem Hintergrund hat derSoftwarehersteller Adcubum in Zusammenarbeit mit denVersicherungsforen Leipzig eine umfassende Studie über die Zukunftder Versicherungsbranche ausgearbeitet. Die Studie stützt sich aufdie Analyse relevanter Zukunftstrends, aktuelle technologische BestPractices sowie auf die Befragung von Versicherungs-Vorständen undExperten für die digitale Transformation hin zur Assekuranz 4.0.Noch überwiegen im beruflichen Umfeld der VersicherungenStandardlinientätigkeiten. Diese Prozesse werden künftig allerdingsverstärkt datenbasiert und automatisiert ablaufen. "Der Fokusmenschlicher Arbeit wird sich weg von Routinetätigkeiten hin zuSpezialaufgaben verlagern, die von Computern nicht abgebildet werdenkönnen", erklärt Vincent Wolff-Marting, Leiter KompetenzteamDigitalisierung und Innovation bei den Versicherungsforen Leipzig.Die Entwicklung betrifft sämtliche Bereiche, beginnend bei derProduktentwicklung: Um übergreifende Absicherungsbedarfe zu erkennen,werden die Assekuranzen zunehmend auf unstrukturierte Daten wieEinträge in sozialen Netzwerken zugreifen. Darüber hinaus wird sichdie Produktlandschaft der Versicherer hin zu einem stärkerdatenbasierten, hochgradig modularen und individualisierbarenVersicherungsschutz entwickeln. Individuell bedeutet hier, dass einProdukt ganz genau für eine Person zusammengestellt wird und damit inseiner spezifischen Ausprägung nur einmal vorkommen kann. DieProdukte werden vollautomatisch generiert und datenbasiertkalkuliert. Für die Kalkulation werden neben Pauschalstatistikenzusätzliche Daten (Verhaltensdaten, Umweltdaten, Schadendaten etc.)genutzt und in Beziehung gesetzt. In einem solchen Umfeld wirdfolglich die Nachfrage nach Data Scientists steigen, die dieseSysteme bewirtschaften und weiterentwickeln. Sie vereinen Fachwissenmit Expertise auf den Gebieten der Mathematik und der Informatik.In der Schadenserfassung wird die Mehrzahl der Standardfällekünftig von intelligenten Systemen bearbeitet. Nur für komplizierteFälle werden dann noch Experten mit Spezialwissen zu Rate gezogen.Auch der Vertrieb wird stärker automatisiert. Chatbots undRobo-Advisor werden mit steigender Tendenz den klassischen Beraterersetzen. Damit die Systeme diese hochkomplexe Transferleistungerbringen können, werden Entwickler für maschinelles Lernen benötigt,die die Systeme entsprechend trainieren."Die Assekuranz 4.0 erfordert fachübergreifende Teams, die überein hohes Maß an Querschnittswissen und IT-Kompetenzen verfügen. DieAufgabe von Führungskräften wird es sein, diese interdisziplinärenTeams zu leiten", sagt Dr. Holger Rommel, COO der Adcubum AG. DerVersicherungsexperte gibt aber zu bedenken, dass nicht alles, wastechnisch möglich auch immer zu 100 Prozent umsetzbar ist. "In derSchadensregulierung und im Vertrieb wird es immer Kunden geben, dieeinen persönlichen Ansprechpartner einfordern". Gerade in einem sosensiblen Sektor wie der Versicherungsbranche sei es entscheidend,die Balance zwischen technischer Machbarkeit und persönlicher Nähe zufinden.Mehr Details und weitere hochrelevante Erkenntnisse sind ab sofortin der Studie "Assekuranz 4.0 - Versicherungen im digitalen Dreieck,Wie sich das Geschäftsmodell Versicherung in seinen Produkten,Prozessen und Arbeitswelten verändern wird" ersichtlich. Die Studieist auf der Website von Adcubum auf Anfrage gratis erhältlich:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studieDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne undLuzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartungder Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes Systemfür Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mitqualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubumbei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigtenDienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. WeitereInformationen unter: http://www.adcubum.de/Die Versicherungsforen Leipzig GmbHDie Versicherungsforen Leipzig verstehen sich als Dienstleisterfür Forschung und Entwicklung (F&E) in der Assekuranz. AlsImpulsgeber für die Versicherungswirtschaft liegt ihre Kernkompetenzim Erkennen, Aufgreifen und Erforschen neuer Trends und Themen, zumBeispiel im Rahmen von Studien und Forschungsprojekten unterunmittelbarer Beteiligung von Versicherern. Basierend auf aktuellenwissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen entwickeln undimplementieren sie zukunftsweisende Lösungen für die Branche. Mit demspeziellen Wissen der Versicherungsbetriebslehre, derVersicherungsinformatik, der Versicherungsmathematik und desVersicherungsrechts schaffen die Versicherungsforen Leipzig die Basisfür die Lösung anspruchsvoller neuer Fragestellungen innerhalb derAssekuranz. Zudem ermöglichen die wissenschaftlicheInterdisziplinarität und der hohe Praxisbezug einen aufschlussreichen"Blick über den Tellerrand".Weitere Informationen:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführungMichael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell