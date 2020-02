Hamburg (ots) - Egal ob Möbelhaus, Gartencenter oder Klamottenladen - nach wievor prägt die persönliche Beratung das Einkaufserlebnis im Einzelhandel.Überraschung: Vor allem die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen nimmt laut demaktuellen "Retail-Radar 2020" das Know-how der Verkäuferinnen und Verkäuferregelmäßig in Anspruch. Gleichzeitig sind die Digital Natives aber auch dieUngeduldigsten. Viele von ihnen würde höchstens eine Minute auf einenkompetenten Berater warten. Für die bevölkerungsrepräsentative Studie hat dasauf digitales Marktmanagement spezialisierte Unternehmen Responsive Acoustics(ReAct) im Vorfeld der Branchenmesse EuroShop mehr als 1.000 Bundesbürgerbefragt."Die Erwartungshaltung an den Einzelhandel ist hoch, Kunden wünschen sich einenfundierten und schnell verfügbaren Rat. Am häufigsten wird in Möbelhäusern undElektro-Fachmärkten die Beratung in Anspruch genommen, nahezu jeder Zweitestellt dort regelmäßig Fragen zum Produkt. Und selbst im Discounter wenden sichnoch 22 Prozent der Käufer häufig an das Personal", sagt ReAct-GeschäftsführerWilbert Hirsch. "Ein überraschendes Ergebnis unserer Studie: Die jungeGeneration hat sich das Sesamstraßen-Motto 'Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb?Warum?' am stärksten zu Herzen genommen und stellt besonders viele Fragen. Egalob Supermarkt, Gartencenter oder Möbelhaus: Niemand bohrt so intensiv nach wiedie 18- bis 34-Jährigen."Eine gute Beratung wird übrigens an der Kasse eindeutig honoriert: 57 Prozentaller Befragten gaben an, beispielsweise im Supermarkt mehr Geld auszugeben alsursprünglich geplant, wenn sie kompetent und freundlich bedient würden.Entscheidend ist auch der Faktor Zeit. "Der Geduldsfaden vieler Kunden ist kurz.Knapp jeder Dritte wartet maximal eine Minute. Vor allem die beratungsforderndejunge Generation ist ungeduldig: Bis zum Erscheinen des Verkäufers im Supermarkträumen 45 Prozent nur eine Wartezeit von höchstens 60 Sekunden ein", soReAct-Gründer Hirsch.Der stationäre Einzelhandel darf sich seiner Ansicht nach den Erwartungen desMarktes nicht verweigern: "Wenn das Shopping-Erlebnis enttäuscht wird, sindjunge Kunden schnell geneigt, sich komplett dem Online-Handel hinzuwenden." Mehrals jeder vierte befragte Studienteilnehmer gab etwa an, sich vorstellen zukönnen, künftig komplett auf den Einkauf im Supermarkt oder Discounter um dieEcke verzichten zu können. "Sie sind gewillt, auch ihre Lebensmittel online zubestellen und liefern zu lassen", sagt Retail-Experte Wilbert Hirsch. "Um dieseKundengruppe nicht zu verlieren, müssen Filialleiter mit innovativen Konzeptenfür ein inspirierendes, schnelles und umfassendes Einkaufserlebnis sorgen."ReAct auf der EuroShop (16. - 20. Februar 2020) - Halle 6 / Stand D70Die Retail-Ideenschmiede Responsive Acoustics GmbH (ReAct) präsentiert auf derEuroShop 2020 in Düsseldorf innovative Ansätze für den stationären Handel. Seitvielen Jahren beschäftigen sich die Hamburger wissenschaftlich und professionellmit der psychologischen Wirkung von Klang und den Anforderungen an moderneKommunikation. Messebesucher können sich direkt vor Ort von den Möglichkeitender SaaS-Plattform "Call-to-Action", IoT-Lösungen für die Betriebssteuerung undakustischen POS-Inszenierungen informieren.Über ReAct - www.react-now.comDie Responsive Acoustics GmbH (ReAct) ist der Innovationsführer für digitalesMarktmanagement. Mit der selbst entwickelten SaaS-Plattform "Call to Action"bietet ReAct zahlreiche intelligente Antworten auf die Herausforderungen desstationären Handels. Damit revolutioniert das 2014 in Hamburg gegründeteUnternehmen nicht nur die innerbetrieblichen Abläufe, sondern sorgt mit seinenIoT-, Kommunikations- und Klanglösungen für deutliche Effizienzsteigerungen,signifikante Kosteneinsparungen sowie einen klar verbesserten Kunden-Service.Das Ergebnis: Eine spürbar höhere Kundenzufriedenheit und messbar mehr Lust amEinkauf. ReAct ist die derzeit einzige Plattform dieser Art weltweit. DasReAct-System ist bereits bundesweit bei großen Supermarktketten sowie auchBaumärkten, Gartencentern und Apotheken im Einsatz.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTelefon: +49 (0)40 207 6969 83Mobil: +49 (0)177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128934/4512845OTS: Responsive Acoustics GmbHOriginal-Content von: Responsive Acoustics GmbH, übermittelt durch news aktuell