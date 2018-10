Studie: Rentner arbeiten nicht nur wegen des Geldes

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Mehr als jeder vierte Rentner in Deutschland hat einer Erhebung zufolge in den ersten drei Jahren der Rente einen Job.



Aber nicht für jeden arbeitenden Senior spielt Geld eine Rolle, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Demnach gaben rund 90 Prozent der Rentner Spaß bei der Arbeit, Kontaktpflege oder die Erfüllung einer Aufgabe als Grund für eine Erwerbstätigkeit an.

Dies zeigt sich auch dadurch, dass gerade bei Männern und Frauen mit einem hohen Haushaltseinkommen die Beschäftigungswahrscheinlichkeit nach dem Ruhestand besonders hoch ist. Während 26 Prozent der Rentner und 29 Prozent der Rentnerinnen bei einem Einkommen von unter 1000 Euro erwerbstätig sind, steigt deren Anteil bei monatlich 2500 Euro auf 58 beziehungsweise 59 Prozent an.

50 Prozent aller Befragten nannten allerdings finanzielle Gründe als Motiv für die Arbeit im Alter - bei den Frauen waren es 70 Prozent. Rentnerinnen sind häufiger auf einen zusätzlichen Verdienst im Ruhestand angewiesen, weil sie etwa wegen der Familiengründung häufiger in Teilzeit beschäftig waren.

Unter den nichtbeschäftigten Frauen im Ruhestand hätte der Studie zufolge jede Fünfte gerne einen Job. Bei den Männern sind es 13 Prozent. "Politik und Betriebe sollten mit flexiblen Regelungen günstige Rahmenbedingungen schaffen, damit Erwerbswünsche im Rentenalter besser realisiert werden können", heißt es in der Studie./bak/DP/jha