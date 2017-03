Studie: Rekord bei den Urlaubsausgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz eines von Terror und Unsicherheit geprägten Jahres haben die Bundesbürger 2016 laut einer Studie so viel Geld für Urlaub ausgegeben wie noch nie.



Die Gesamtausgaben lagen bei 88 Milliarden Euro und erreichten damit einen Rekordwert - 2015 waren es 87 Milliarden Euro gewesen. Das ist das Ergebnis der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR), die am Mittwoch auf der Reisemesse ITB in Berlin vorgestellt wurde. Berücksichtigt wurden Urlaubsreisen ab fünf Tagen und Kurzreisen.

Auch laut einer GfK -Auswertung gaben die Deutschen 2016 rund 86 Milliarden Euro aus, das hatte der Deutsche Reiseverband (DRV) Anfang März mitgeteilt. Aktuell ist die Reiselust weiterhin groß: In diesem Jahr wollen laut FUR-Studie 69 Prozent der Menschen sicher oder wahrscheinlich verreisen (2016: 70 Prozent). Nur 12 Prozent wollen nicht verreisen. 38 Prozent gaben laut Befragung an, sich in ihrer Reiseplanung durch Terror beeinflusst gefühlt zu haben. Die Forschungsgemeinschaft Reisen untersucht das Reiseverhalten der Deutschen bereits seit mehr als 40 Jahren./pla/DP/stk