Studie: Raucherquote in Deutschland steigt wieder

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anteil der Raucher in Deutschland steigt wieder. Er liegt derzeit bei den Menschen über 14 Jahren bei fast 31 Prozent, wie aus der repräsentativen Langzeitstudie "Deutsche Befragung zum Rauchverhalten" (Debra) hervorgeht. Ende 2019 - vor Corona - lag der Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 14 Jahren demnach noch bei etwa 27 Prozent.

"Ob Corona-Stress oder allgemein Auswirkungen der Pandemie da jetzt hineinspielen, ist ein bisschen spekulativ, kann aber sein", sagt der Epidemiologe Daniel Kotz der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet an der Uni-Klinik Düsseldorf am Centre for Health and Society den Sucht-Forschungsschwerpunkt. Wahrscheinlich sei, dass 2021 mehr frische Ex-Raucher rückfällig geworden seien.

Am 1. Januar gibt es erstmals seit 2015 wieder eine Tabaksteuererhöhung in Deutschland./gth/DP/stk