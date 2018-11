Hamburg (ots) -- Vier von zehn Befragten folgen Therapietipps aus dem Netz- "Dr. Google" verführt zur gesundheitsgefährdenden SelbstmedikationFast zwei Drittel der Deutschen haben sich im vergangenen halbenJahr online über eine bestimmte Krankheit informiert. Jede zweiteOnline-Recherche dreht sich um eine schwere Krankheit. 66 Prozentgoogeln ihre Krankheitssymptome, bevor sie zum Arzt gehen. Das bleibtnicht ohne Folgen: Vier von zehn Deutschen wenden Tipps zurSelbstmedikation aus dem Internet an. Dies sind Ergebnisse einerrepräsentativen Studie im Auftrag des TV-Senders health tv, für die1.000 Bundesbürger befragt wurden.Vor allem diejenigen, die krank sind, schauen im Internet nach.Fast 70 Prozent der Bundesbürger mit mäßigem bis schlechtenGesundheitszustand haben in den vergangenen sechs Monaten "Dr.Google" befragt. Zahlreiche Portale und Plattformen bieten inzwischenim Internet Informationen zu medizinischen Themen an. Das hatmitunter auch positive Auswirkungen. 50 Prozent der Befragten gabenan, dass sie bei der Internet-Recherche Hinweise gefunden hätten, diesie beruhigt hätten. 43 Prozent haben das Gegenteil erlebt: DieOnline-Nachforschungen haben sie verängstigt. 22 Prozent fühlten sichdanach sogar kränker.Ratgeber in GesundheitsfragenVor allem diejenigen, die ohnehin häufiger zum Arzt gehen,bedienen sich gern bei Gesundheitsfragen im Netz. Wer eher selten zumArzt geht, sieht auch geringeren Nutzen inOnline-Gesundheitsinformationen. "Insgesamt ist das Internet eingeschätzter Ratgeber für Patienten geworden", sagt Axel Link,Geschäftsführer von health tv. "An sich ist es positiv, wenn dieMenschen in Gesundheitsfragen gut informiert sind. Nur ist es für diePatienten nicht immer deutlich, ob eine Information auchwissenschaftlich belegt ist. Hier lauern Gefahren.""Dr. Google" hat immer SprechstundeIn einigen Fällen kann der Besuch bei "Dr. Google" folgenschwereKonsequenzen haben, wie die Studie belegt. So haben 40 Prozent derBefragten nach ihren Internet-Recherchen angefangen, sich selbst zutherapieren, 18 Prozent haben sogar ohne Rücksprache mit dem ArztMedikamente eingenommen oder abgesetzt. Mit durchaus großem Risiko:Bei 16 Prozent der Befragten, die sich selbst medikamentierten, hatsich der Gesundheitszustand verschlechtert. Frauen tendieren stärkerals Männer zur Selbsttherapie. 45 Prozent der weiblichen, aber nur 35Prozent der männlichen Befragten geben an, schon einmalTherapievorschläge aus dem Netz befolgt zu haben. "Gesundheitsportalekönnen helfen, das Informationsbedürfnis von Patienten zu stillen.Aber sie können niemals einen Arztbesuch ersetzen. Über die Diagnoseund die richtige Therapie sollte immer ein Mediziner befinden", sagthealth tv-Geschäftsführer Link.Risiko Selbstdiagnose15 Prozent der Befragten sagen, dass sie aufgrund vonInformationen über Krankheiten und Gesundheitsthemen weniger zum Arztgehen. Zwölf Prozent haben nach der Konsultation von "Dr. Google"sogar schon einmal einen Arzttermin abgesagt. Auch das kann fataleFolgen haben. Bei jedem Fünften, der nach der Netz-Recherche aufseinen Arzttermin verzichtete, hat sich der Gesundheitszustandverschlechtert. "Es ist sehr gefährlich, dass sich Menschen aufgrundvon Ergebnissen einer Suchmaschine vom Arztbesuch abhalten lassen",so Link.Über die Studie:Für die Studie "Dr. Google" wurden in einer repräsentativenBevölkerungsbefragung bundesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren onlinebefragt. Die Umfrage wurde im Zeitraum Juli bis August 2018 vomMarktforschungsinstitut ToLuna Germany GmbH durchgeführt.Über health tvhealth tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensenderfür gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberflutung und hoherKomplexität informiert der Sender allgemeinverständlich und kompetentüber Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden und Medizin. health tv nimmtsich die Zeit, Dinge ausführlich zu erklären und aus verschiedenenPerspektiven zu betrachten - aus Sicht von Forschung und Technik, ausdem medizinischen Alltag in Klinik und Praxis sowie aus Sicht vonBetroffenen.Das Programm von health tv ist als SD-Sender im Free-TV Angebotvon Vodafone zu empfangen und ist auch über Unitymedia sowie über dieKabelangebote der Deutschen Netzmarketing GmbH (Willytel, Netcologne,etc.) im digitalen SD-Format erreichbar. Ebenso ist health tv überSatellit (Astra 19.2, Transponder 113, Frequenz 12.633 H, SR 22000,FEC 5/6) und über IPTV-Netze wie freenet TV connect, zattoo oderwaiputv empfangbar. Falls das Programm in diesen Netzen nicht zufinden ist, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.Kontakt für Rück- und PresseanfragenGerman health tv GmbH - Chefredaktion KölnAnja Gerloff-GoyJakob-Kaiser-Straße 1350858 KölnE-Mail: a.gerloffgoy@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell