Studie: Quads fahren auf Spitzenposition

Stuttgart (ots) -- Mopeds, Mokicks und Quads stoßen bei den Deutschen auf größtesInteresse- Fast die Hälfte der Kaufinteressierten würden ein neuesMotorrad über Kredit finanzieren Interesse an Choppern undCruisern sinkt starkVier von zehn Deutschen können es sich vorstellen, ein Motorrad zukaufen. Konkret planen bereits sieben Prozent die Anschaffung einesZweirads. Das sind zwei Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Das istdas Ergebnis der repräsentativen Umfrage "Motorrad-Trends 2017" derCreditPlus Bank AG.Mopeds, Mokicks und Quads stehen ganz oben auf der Wunschliste derdeutschen Motorradliebhaber und -interessierten. Dabei ist dieBegeisterung für Quads im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen.Überlegten sich 2016 noch zehn Prozent der Befragten, ob sie sichsolch ein vierrädriges Fahrzeug zulegen, waren es in diesem Jahrbereits 16 Prozent. Ebenfalls 16 Prozent der Zweirad-Fans liebäugelnmit Motorrollern, Mopeds und Mokicks. Allerdings ist es bei denRollern kein deutlicher Sprung nach oben: Im Vorjahr wollten 15Prozent der Befragten ein Kleinkraftrad kaufen. Trotzdem klettertensie damit in der Beliebtheitsskala gleichauf mit den Quads auf denersten Platz."Hier kann man von einer kleinen Renaissance sprechen", sagt JanW. Wagner, Vorstandsvorsitzender der CreditPlus Bank AG. "Denn imJahr 2013 wollten noch 27 Prozent der Befragten ein Moped oder Mokickkaufen. Und die Beliebtheit ging stetig zurück." Nach vier Jahren seinun erstmals wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.Das Interesse an Choppern und Cruisern ist im Vergleich zumVorjahr deutlich gesunken - um fünf Prozentpunkte auf elf Prozent.Auch Allrounder und Sporttourer stehen nicht mehr ganz so hoch imKurs: Elf Prozent der Motorrad-Fans würde sich für diese Zweiräderentscheiden. Im Vorjahr waren es noch zwölf Prozent. Etwas geringerist das Interesse an Leichtkrafträdern: Konnten es sich 2016 nochzehn Prozent der Deutschen vorstellen, sich solch ein Zweiradanzuschaffen, so sind es jetzt nur noch neun Prozent.Fast die Hälfte der Deutschen würde für ihr Motorrad einen Kreditaufnehmen86 Prozent derjenigen, die grundsätzlich zum Kauf bereit sind,würden für ein Kraftrad nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben. Das sindvier Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Über der 10.000-Euro-Markefinden sich hingegen mehr potenzielle Käufer als ein Jahr zuvor. Sowollen nun acht Prozent der Befragten 10.000 bis 15.000 Euro ausgeben(2016: sechs Prozent), vier Prozent zwischen 15.000 bis 20.000 Euro(2016: zwei Prozent). Die Deutschen wollen also tendenziell mehr inihre Zweiräder investieren. "Die Wirtschaft in Deutschland brummt",sagt Wagner. "Und das wirkt sich positiv auf die Konsumlaune derVerbraucher aus."Unverändert ist die Bereitschaft, die Anschaffung über einenKredit zu finanzieren. 43 Prozent der befragtenMotorrad-Interessenten würden für ein neues Motorrad ein Darlehenaufnehmen. Neun Prozent von ihnen sogar vollständig. Auch dieser Wertist gemessen am Vorjahr derselbe.Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:http://bit.ly/2m2i64l. Eine Infografik zum Download steht hier fürSie bereit: http://bit.ly/2nZJEI2.Hintergrund:An der bevölkerungsrepräsentativen Online-Studie "Motorradtrends2017" der CreditPlus Bank AG haben sich 1.013 Deutsche ab 18 Jahrenbeteiligt. Die Befragung wurde im Januar 2017 durch dasMarktforschungsunternehmen Toluna durchgeführt.