Studie: Promis lassen Verbraucher beim Weihnachtskauf kalt (FOTO)

München (ots) -Luxusgüter wie Uhren und Schmuck strahlen offenbar heller als derPromi-Faktor: Gut drei Viertel der Deutschen lässt es kalt, wennCelebrities die Chronometer, Halsketten oder Ringe einer bestimmtenMarke tragen. Das sind Ergebnisse des INHORGENTA Trend-Index 2018 derMesse München. Dazu wurden 1.060 Verbraucher in Deutschlandbevölkerungsrepräsentativ befragt."Prominente treten in vielen Branchen sehr erfolgreich alsMarkenbotschafter auf", sagt Stefanie Mändlein, Projektleiterin derINHORGENTA MUNICH. "Die Kunden von Luxusgütern wie Uhren und Schmuckfolgen aber offenbar einer anderen Logik: Nur bei jedem Vierten inder Gruppe der besonders kaufkräftigen 35 bis 54-Jährigen steigt dieWertschätzung für ein Schmuckstück, wenn ein Prominenter die Marketrägt. In der Kundengruppe 55 plus fällt der Celebrity-Faktor sogarauf 18 Prozent. Und auch die jüngeren Verbraucher zeigen sich wenigbeeindruckt: Nur knapp jeder Vierte der 18 bis 34-Jährigen sieht sichdurch einen prominenten Markenbotschafter inspiriert."Verbraucher suchen ExpertenratDie große Mehrheit der Deutschen legt beim Kauf von Uhren undSchmuck dagegen großen Wert auf die Experten: 66 Prozent setzen aufden fachlichen Rat in der klassischen Juwelierfiliale. Allerdingssollte das Shopping-Erlebnis in der Old Economy künftig interessantersein, die Chancen der digitalen Welt für den Kundenkontakt solltenaktiv genutzt werden. Dafür sprechen sich jeweils 61 Prozent derVerbraucher aus. "Die Branche ist gut beraten, Kundenbeziehungenmithilfe neuer digitaler Kanäle weiter auszubauen", sagt Mändlein.Zukunft für FachhandelEine gute Nachricht für die Branche: Die Rolle der Juweliere wirdnach Meinung von knapp zwei Dritteln der Verbraucher von digitalenPlattformen nicht in Frage gestellt. "Kunden vertrauen dem Rat desFachhändlers und wollen auch künftig seine Expertise in Anspruchnehmen", sagt Mändlein.INHORGENTA-Trend-Index 2018 - Uhren und SchmuckFür den INHORGENTA Trend-Index 2018 der Messe München wurden imSeptember 2017 bevölkerungsrepräsentativ insgesamt rund 4.000Verbraucher in Deutschland (N=1.060), Großbritannien (N=1.025), derSchweiz (N=1.001) und Italien (N=1.118) von einemMarktforschungsinstitut zu den Trends in der Uhren- undSchmuckbranche befragt.INHORGENTA 2018 - Die Welt von Schmuck, Edelsteinen und UhrenDie ganze Welt von Schmuck, Edelsteinen und Uhren wird vom 16. bis19. Februar 2018 auf der INHORGENTA MUNICH gezeigt. Gemeinsam mit denHerstellern, Designern und dem Schmuck-Großhandel gestaltet die Messeerfolgreich die Zukunft der Branche. Auf einer Hallenfläche von65.000 Quadratmetern treffen sich rund 1.000 Aussteller aus 40Ländern sowie rund 30.000 Fachhändler aus über 70 Ländern.