Studie: Private Haushalte in Deutschland trotz Minizinsen vermögender

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die privaten Haushalte in Deutschland häufen trotz des Zinstiefs in der Summe immer mehr Geldvermögen an.



Nach vorläufigen Berechnungen der DZ Bank dürften die Geldvermögensbestände der privaten Haushalte im vergangenen Jahr um knapp 230 Milliarden Euro auf gut 5,7 Billionen Euro gestiegen sein. Dass der Anstieg mit 4,1 Prozent nur leicht unter dem des Vorjahres (plus 4,8 Prozent) lag, erklärten die Volkswirte des genossenschaftlichen Spitzeninstituts in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Studie zum Großteil mit Wertzuwächsen bei Aktien und Fonds. Aber auch die Sparquote der Menschen sei weiter gestiegen./ben/DP/jha