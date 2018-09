Studie in Osteuropa: Zunahme verspäteter Zahlungen vor allem in der Türkei

Amsterdam und Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -2019 dürfte das Wachstum der Volkswirtschaften in Osteuropa auf2,5 % zurückgehen, nach 3,0 % im laufenden Jahr. Ursachen hierfürsind eine voraussichtlich nachlassende regionale Konjunktur und eineAbkühlung des von der Eurozone angetriebenen Exporthandels. Dies wirdaller Voraussicht nach die Liquidität osteuropäischer Unternehmenbelasten und zu einem höheren Kreditrisikos der Lieferanten führen.Darauf weisen die Ergebnisse des aktuellen AtradiusZahlungsmoralbarometers für Osteuropa hin, eine Umfrage unter mehrals 1.400 Unternehmen in Bulgarien, Polen, Rumänien, der Slowakei,der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn zum Zahlungsmoralim Firmengeschäft.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/745317/Atradius_NV_Infographic.jpg )Jeder vierte Umfrageteilnehmer geht davon aus, dass sein DSO (DaysSales Outstanding, Forderungslaufzeit in Tagen) in den nächsten zwölfMonaten steigt. Lediglich 13 % der Umfrageteilnehmer erwarten fürdenselben Zeitraum eine Verringerung ihrer Forderungslaufzeiten. Einlängerer DSO-Wert kann sich negativ auf die Liquidität derUnternehmen auswirken, was wiederum das Forderungsrisiko erhöht.Umfrageteilnehmer aus der Türkei (43 %) und aus Rumänien (30 %) sinddurch diese Entwicklung besonders beunruhigt."Mit einem BIP-Plus von 3,2 % verspricht 2018 ein weiteresstarkes Wachstumsjahr zu werden. Dies ist der höchste Stand seit2011. Für die exportorientierten osteuropäische Unternehmenverschlechtern sich jedoch die Aussichten auf langfristigeswirtschaftliches Wachstum, da sie eng in die europäischenLieferketten eingebunden sind", erklärt Andreas Tesch, Chief MarketOfficer von Atradius. "Eine Verlangsamung der globalen Wirtschaftkönnte zu strukturellen Problemen führen, was sich besonders starkauf die osteuropäische Wirtschaft auswirken und ihr Wachstumbeeinträchtigen könnte. Dadurch würden sich die Forderungsrisikenerhöhen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, das Zahlungsverhaltenvon Käufern zu beobachten und die Zahlungsausfallrisiken durch eineKreditversicherung abzusichern. So können Unternehmen, die inOsteuropa Handel treiben, ihre Wachstumsmöglichkeiten erweitern, denCashflow verbessern und ihre Rentabilität schützen."Verspätete Zahlung als FinanzierungsmittelWie im Jahr 2017 verzeichnet die Türkei auch in diesem Jahr denhöchsten Prozentsatz an Umfrageteilnehmern, nach deren Angaben derZahlungsverzug ihrer B2B-Kunden zugenommen haben (91,7 %).Zahlungsverzögerungen aufgrund von zu geringer Liquidität beiinländischen Firmenkunden traten in Osteuropa zuletzt sehr vielhäufiger auf. 68,8 % der Umfrageteilnehmer gaben dies bei deraktuellen Studie als Grund an, im Vorjahr lag der Wert noch bei 58,4%. Fast 31 % der Umfrageteilnehmer teilten mit, dass inländischeFirmenkunden verspätete Rechnungsbegleichung als Finanzierungsmittelnutzten. Weiterhin konnten häufig inländische Forderungen aufgrundvon Zahlungsunfähigkeit oder Geschäftsaufgabe der Kunden nichteingetrieben werden. Dies gaben 64,2 % der Umfrageteilnehmer an, derVorjahreswert betrug 55,8 %. Gleichzeitig konnten osteuropäischeUmfrageteilnehmer, die ihre Rechnungen elektronisch stellen,tendenziell schnellere Zahlungseingänge feststellen. Fast 66 % derUmfrageteilnehmer haben ihren Firmenkunden im zurückliegenden JahrOnline-Rechnungen gestellt.Beunruhigung aufgrund von US-ProtektionismusFür das aktuelle Atradius Zahlungsmoralbarometer Osteuropa wurdenUnternehmen auch nach den aus ihrer Sicht größten Risiken für dasglobale Wirtschaftswachstum in den nächsten sechs Monaten befragt.Demnach bleibt das globale Wirtschaftswachstum stark, für 2018 wirdein Anstieg von 3,2 % prognostiziert. Gleichzeitig trüben derProtektionismus und die Geldpolitik der USA, die Abkühlung derchinesischen Wirtschaft sowie ein signifikant steigendesgeopolitisches Risiko den Ausblick bei den Umfrageteilnehmern. DasRisiko, dass der anhaltende Protektionismus in den nächsten sechsMonaten zu einem Handelskrieg eskaliert, beunruhigte im Durchschnitt37,7 % der Umfrageteilnehmer. In der Türkei ist die Besorgnis überzunehmende Handelsbarrieren besonders hoch, 53,1 % derUmfrageteilnehmer sehen hierin ein beträchtliches Risiko für ihrGeschäft.Alle Ergebnisse der Studie Atradius ZahlungsmoralbarometerOsteuropa 2018 können unter http://www.atradius.de im MenüpunktPublikationen heruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. 