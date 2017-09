Studie: Online-Kreditspezialisten 2017 / Günstige Kreditkonditionen - Insgesamt schwacher Service am Telefon und per E-Mail - SKG Bank ist Testsieger

Hamburg (ots) - Was für Sparer ein Fluch, ist für Kreditnehmer einSegen: niedrige Zinsen. Ein Ratenkreditvertrag lässt sich beietlichen Spezialanbietern im Internet häufig mit wenigen Mausklicksabschließen. Hier lohnt ein Vergleich: Die Effektivzinssätze sindnicht gleichermaßen attraktiv. Das zeigt die Studie des DeutschenInstituts für Service-Qualität (DISQ), das neunOnline-Kreditspezialisten getestet hat.Oft attraktive ZinssätzeDie durchschnittlichen Zinssätze sind aktuell in allenuntersuchten Finanzierungsszenarien attraktiver als jene derVorstudie 2015. Der günstigste Effektivzinssatz liegt dabei stetsunter 3,7 Prozent. Einen bonitätsunabhängigen Zinssatz bietet im Testallerdings nur ein einziges Unternehmen. Ein Anbietervergleich istaußerdem empfehlenswert: Kreditnehmer können bei der Wahl desgünstigsten Anbieters gegenüber dem teuersten Institut bis zu 3,4Prozentpunkte sparen.Service-Defizite am Telefon und per E-Mail"Der Mitarbeiter am Telefon ging auf meine Fragen gar nichtrichtig ein und antwortete nur kurz und knapp. Er zeigte keinInteresse an meinem Anliegen geschweige denn an meiner Person. Und amEnde des kurzen Telefonats legte er einfach auf." Das Negativerlebniseines Testers weist auf generelle Mängel hin: Wer eine telefonischeAuskunft benötigt, wird oft wenig freundlich und in rund der Hälfteder Gespräche unvollständig beraten. Noch schlechter schneidet derService per E-Mail ab: Hier bleiben über 40 Prozent der Anfragen imTestzeitraum komplett unbeantwortet.Überzeugende WebsitesUmfangreiche Informationen, Transparenz und Einhaltung aktuellerSicherheitsstandards im Antragsprozess - die Internetauftritte derAnbieter erzielen durchweg positive Gesamtbewertungen. So ist dieBerechnung eines unverbindlichen Angebots bei allen Finanzinstitutenmöglich; auch die Rahmenbedingungen für den Ratenkredit sind stetsdirekt einsehbar. Ein weiteres Plus: die hoheBedienungsfreundlichkeit der Anbieterseiten.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Ratenkredite sind aktuell attraktiv und beiFinanzengpässen meist die bessere Lösung als der Dispokredit desGirokontos. Dank der Online-Kreditrechner ist ein Anbietervergleichzudem schnell durchführbar. Nur der Kundenservice zeigt teilsbedenkliche Schwächen."Die besten Online-KreditspezialistenTestsieger ist die SKG Bank mit dem Qualitätsurteil "gut".Ausschlaggebend sind vor allem die sehr guten Produkte mit deninsgesamt besten Zinssätzen. Das Unternehmen vergibt zudem alseinziges im Test auch bonitätsunabhängige Kredite. Im Service punktetdie ansprechende und strukturierte Website, die vieleproduktspezifische Informationen bietet. Der telefonische Service istder zweitbeste, wobei die Hotline täglich rund um die Uhr erreichbarist.Auf Platz zwei positioniert sich Barclaycard, ebenfalls mit einemguten Gesamtergebnis. Die Zinssätze des Kreditspezialisten liegen beiallen untersuchten Szenarien unter dem Branchenmittelwert; dieKreditausstattung ist sogar die beste im Vergleich. Auch der Serviceist insgesamt gut, wobei vor allem der Internetauftritt mitumfangreichen Informationen und Funktionen, etwa der Möglichkeit derOnline-Identifikation, überzeugt.Den dritten Rang nimmt die SWK Bank ein. Der Internetauftritterzielt - unter anderem dank hoher Bedienungsfreundlichkeit und einestransparenten Antragsprozesses - die beste Bewertung. Antworten aufE-Mail-Anfragen gehen im Schnitt innerhalb eines Tages ein. Zudembietet das Unternehmen in einem der drei Test-Szenarien dengünstigsten Zinssatz.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete neun bedeutendeAnbieter, die sich auf den Online-Direktvertrieb ihrerRatenkreditprodukte spezialisiert hatten. Der Service wurde bei jedemAnbieter anhand von jeweils zehn verdeckten Telefon- und E-Mail-Tests(Mystery-Tests), je zehn Prüfungen der Internetauftritte durchgeschulte Testnutzer und einer detaillierten Inhaltsanalyse derWebsites geprüft. Im Fokus standen unter anderem der Informationswertund die Bedienungsfreundlichkeit des Internetauftritts. Es flosseninsgesamt 279 Servicekontakte mit den Unternehmen in die Auswertungein. Zudem erfolgte eine Produktanalyse, die eine umfassendeBewertung von Zinssätzen und Kreditausstattungen auf der Basisstandardisierter Profile umfasste (Stichtag: 18. Juli 2017).Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. 