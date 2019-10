Studie: Online-Banking bei Filialbanken 2019 / Lohnender Vergleich bei Konditionen und Service - Sicherheit wird großgeschrieben - Targobank ist Testsieger

Hamburg (ots) - Wenn's um Geld geht, ... ist der Gang in dieBankfiliale vor Ort längst nicht mehr selbstverständlich. Das liegtnicht allein an der Konkurrenz durch Direktbanken und digitalenFinanzlösungen, sondern auch am Umdenken vieler Filialbanken:Online-Banking-Angebote zählen auch hier zum festen Produktangebot.Dabei sind die Unterschiede bei den Konditionen wie auch beim Serviceaber erheblich. Das zeigt eine aktuelle Studie des DeutschenInstituts für Service-Qualität, welches 15 Filialbanken getestet hat.Große UnternehmensunterschiedeService, Konditionen und Sicherheit im Internet - die Filialbankenerreichen insgesamt nur ein befriedigendes Ergebnis. Lediglich vierder 15 getesteten Banken schneiden mit einem guten Qualitätsurteilab. In allen Bereichen zeigen sich zwischen den Finanzinstitutendeutliche Unterschiede. Beispiel Konditionen: Im untersuchtenProduktbereich Ratenkredit liegen die Effektivzinsen zwischen demgünstigsten und teuersten Angebot 4,00 Prozentpunkte auseinander(Szenario: 10.000 Euro Kreditsumme, 36 Monate Laufzeit). Im BereichBrokerage stechen die Gebühren bei telefonischer Aktienorder heraus:Beim günstigsten Unternehmen lassen sich hier teilweise über dreiViertel der Kosten einsparen.Sicherheit überzeugt, Service enttäuschtErfreulich: Alle Filialbanken schneiden in puncto Sicherheit imInternet mit einer Ausnahme gut bis sehr gut ab. Lediglich bei derAnzahl der angebotenen sicheren Legitimationsverfahren zeigen einigeBanken noch Potenzial. Defizite gibt es beim Service: LangeWartezeiten und oberflächliche Beratungen am Telefon prägen nichtselten ebenso das Bild wie unvollständige und wenig individuelleAuskünfte per E-Mail. Nur knapp die Hälfte der Banken bietet einenChat als zusätzlichen Kontaktkanal an. Letztlich können sich nurwenige Filialbanken mit guten Serviceleistungen profilieren.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Das Online-Banking der Filialbanken ist unter demKostenaspekt oft attraktiver als die Filialkonditionen. Der Serviceam Telefon, per E-Mail und Chat ist allerdings insgesamt nurMittelmaß. Der Kunde muss individuell entscheiden, ob er für mehrService, etwa dem Beratungsangebot in den Filialen, gegebenenfallshöhere Gebühren in Kauf nimmt."Die besten UnternehmenDie Targobank geht mit dem Qualitätsurteil "gut" als Testsiegeraus der Studie hervor. Die Filialbank zeigt sich insbesonderehinsichtlich der Konditionen gut aufgestellt: Sowohl insgesamt alsauch im Bereich Zahlungsverkehr und beim Brokerage schneidet dasUnternehmen am besten ab. So bietet der Testsieger etwa eingrundgebührenfreies Girokonto mit kostenloser Kreditkarte und erhebtbei den Testszenarien auch keine Depotgebühren. Zudem überzeugt derbedienungsfreundliche Internetauftritt, der strukturierte undverständliche Inhalte sowie viele nützliche Finanz-Tools bietet.Den zweiten Rang belegt die Commerzbank, ebenfalls mit einem gutenGesamtergebnis. Das Finanzinstitut bietet insgesamt die zweitbestenKonditionen; der Service schneidet vor allem am Telefonvergleichsweise gut ab - die motivierten Berater geben hier stetskorrekte Auskünfte. In puncto Sicherheit wartet die Bank zum Beispielmit einer Legitimation per photoTAN-Verfahren sowieSicherheitsgarantien beim Online-Banking auf.Auf Rang drei positioniert sich als beste regionale Filialbank dieBerliner Volksbank (Qualitätsurteil: "gut"). Das Unternehmen bietetden insgesamt zweitbesten Service und ist in puncto Online-Sicherheitführend: So werden den Kunden beispielsweise vier der fünf als sichereingestuften Legitimationsverfahren angeboten. Auf den Plätzen vierund fünf im Gesamtergebnis folgen mit der Sparda-Bank München vor derStadtsparkasse München zwei weitere regionale Finanzinstitute.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete 15 Filialbanken- sechs überregionale sowie neun regionale Finanzinstitute. DieServicequalität wurde bei jedem Unternehmen anhand von jeweils zehnverdeckten Telefon- und E-Mail- sowie Online-Chat-Tests ermittelt.Zudem wurden je zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulteTestnutzer sowie eine detaillierte Inhaltsanalyse der einzelnenWebsites durchgeführt. Insgesamt flossen 535 Servicekontakte mit denFilialbanken in die Auswertung ein. Im Rahmen einerKonditionenanalyse erfolgte eine Bewertung der aktuellen Konditionenzu den Bankprodukten Zahlungsverkehr, Brokerage und Ratenkredit. Indas Gesamtergebnis gingen zudem der Umfang und derSicherheitsstandard der angebotenen Legitimationsverfahren sowieSicherheitsgarantien der Banken ein. Die Datenerhebung derKonditionen sowie der Sicherheitsaspekte erfolgte im Zuge offiziellerUnternehmensanfragen (Datenstand: 09.08.2019).Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell