Studie: Nutzen und Risiken der Gebärmutterentfernung und Verödung der Schleimhaut / Wann Frauen ein schwerer Eingriff erspart bleiben könnte (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Eine Studie* zeigt, dass bei starken Regelblutungen die Verödungoder das Abtragen der Gebärmutterschleimhaut (med.:Endometriumablation) eine sanfte Alternative zurGebärmutterentfernung (med.: Hysterektomie) sein kann.Für viele Frauen, die von einer sehr starken oder langanhaltendenRegelblutung (med.: Menorrhagie) betroffen sind und derenFamilienplanung bereits abgeschlossen ist, können eineminimal-invasive Therapie oder eine Operation eine Option sein, umdie Beschwerden endgültig loszuwerden. Erfolg versprechende Eingriffekönnen sowohl die Hysterektomie als auch die Endometriumablationsein. Um die beiden Verfahren hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteilevergleichen zu können, hat das internationale ForschungsnetzwerkCochrane Collaboration mehrere vorangegangene Studien zu dem Thema(mit insgesamt 1.300 Teilnehmerinnen) ausgewertet und ihre Ergebnisseim Jahr 2013 in einer Metastudie zusammengefasst. Diese enthält unteranderem eine Untersuchung, bei der Frauen, die sich entweder einerEndometriumablation oder einer Hysterektomie unterzogen hatten, nacheinem Jahr zum Erfolg ihrer Behandlung befragt wurden. In einemkürzlich veröffentlichten Artikel des Instituts für Qualität undWirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) wurden dieseErgebnisse aufgegriffen und diskutiert.Mit Endometriumablation schnell zurück in den AlltagBei der Endometriumablation waren bei 89 von 100 Frauen dieBlutungen schwächer geworden. Allerdings ließen sich 20 von 100Frauen zwei Jahre nach dem Eingriff erneut operieren. Klarer Vorteilgegenüber der Hysterektomie: Die Frauen, die sich einerEndometriumablation unterzogen, konnten ihre Alltagsaktivitätendeutlich früher wiederaufnehmen als nach einer Gebärmutterentfernung.Moderne Form: Operation mit Goldnetz in 90 SekundenEine moderne Form der Endometriumablation ist NovaSure, diesogenannte Goldnetz-Methode. Bei diesem Verfahren wird dieGebärmutterschleimhaut, die die Blutung verursacht, durch Hitzeverödet. Der minimal-invasive Eingriff erfolgt meist unterVollnarkose und wird vaginal vorgenommen: Das Goldnetz wird in dieGebärmutterhöhle eingeführt. Dort entfaltet es sich und passt sich inLänge und Breite genau dem Organ an. Das Goldnetz legt sich eng andie Gebärmutterschleimhaut an. Die Verödung erfolgt mittelselektrischer Energie und dauert durchschnittlich 90 Sekunden. ImAnschluss daran wird das Goldnetz aus der Gebärmutter herausgezogen,und der Eingriff ist beendet. Das Besondere: Die Gebärmutter selbstbleibt erhalten.Bei mehr als 90 Prozent der Patientinnen sind die Blutungen nachdem NovaSure-Eingriff stark reduziert oder bleiben vollständig aus.Das bedeutet für die Frauen einen deutlichen Gewinn anLebensqualität.Ob eine Endometriumablation mit NovaSure möglich und sinnvoll ist,sollte der behandelnde Arzt gemeinsam mit der Patientin entscheiden.Wichtige Voraussetzung: Die Familienplanung muss bereitsabgeschlossen sein. Denn nach dem Eingriff ist eine Schwangerschaftzwar theoretisch noch möglich, sie ist allerdings mit Risiken fürMutter und Kind verbunden. Aus diesem Grund müssen Patientinnen auchnach dem Eingriff weiterhin verhüten.Mehr Infos zum Thema Symptome, Ursachen, Therapien undBehandlungsmethoden bei starken Regelblutungen sowie zurGoldnetz-Methode finden Sie auf unserer Internetseitewww.starke-regelblutung.de.Hysterektomie: erfolgreich, aber mit mehr Risiken verbundenBei den Studienteilnehmerinnen, deren Gebärmutter entfernt wordenwar, hörten die Blutungen nach dem Eingriff vollständig auf.Allerdings kam es bei den operierten Frauen kurz nach dem Eingriff zumehr Komplikationen als bei denen, die sich für eineEndometriumablation entschieden hatten. 32 von 100 Frauen hatten nacheiner Hysterektomie eine Blutvergiftung, Fieber oder brauchten eineBluttransfusion. Bei der Endometriumablation waren es nur sechs von100 Frauen.Endometriumablation kann die sanfte Alternative seinZusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei einerEndometriumablation im Vergleich zur Hysterektomie nach dem Eingriffweniger Komplikationen auftraten. Die Patientinnen, die sich derGebärmutterentfernung unterzogen, wurden länger operiert, verbrachtenmehr Tage im Krankenhaus und benötigten mehr Zeit zur vollständigenErholung. Nach einer Endometriumablation haben die meisten Frauen nurgeringe Beschwerden und sind bereits nach zwei bis fünf Tagen wiederfit für den Alltag. Durch eine Hysterektomie werden die Blutungenendgültig gestoppt, dafür dauert die Genesungszeit in der Regelmehrere Wochen. Mögliche Komplikationen einer Gebärmutterentfernungsind neben den in der Studie genannten auch langfristige negativeFolgen wie eine Beckenbodensenkung, Inkontinenz oder auchDepressionen. Bei gutartigen Erkrankungen ist es daher wichtig, mitdem Frauenarzt die Vor- und Nachteile einer Hysterektomie gründlichgegeneinander abzuwägen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.Tipp: In unserer Onlineplattform "Frauensprechstunde" könnenFrauen diskret und anonym Fragen stellen, die von unseren Expertenbeantwortet werden. Beinahe täglich erreichen uns über diese WebseiteE-Mails von Frauen aus ganz Deutschland.Über die Funktion "Zentrensuche" unter www.starke-regelblutung.dekönnen Sie sich außerdem informieren, wo sich ein NovaSure-Zentrum inIhrer Nähe befindet und ob Ihre Krankenkasse den Eingriff bezahlt.*Quelle: Fergusson RJ, Lethaby A, Shepperd S, Farquhar C.Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavymenstrual bleeding. 