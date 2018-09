Studie: Nicht einmal jeder zweite deutsche Weltmarktführer baut gezielt Zukunftswissen auf / Know-how-Transfer in den Arbeitsalltag erfordert neues Rollenverständnis der Führungskräfte

Köngen (ots) - Nur 48 Prozent der Weltmarktführer aus Deutschlandbauen gezielt Wissen auf, das sie im Zuge von fortschreitenderDigitalisierung und beständigem Wandel benötigen. Zugleich verzichtenmehr als vier von zehn Unternehmen darauf, bei der Einstellung neuerMitarbeiter auch gezielt "frischen Wind" ins eigene Haus zu holen.Das sind Ergebnisse der Studie "Best Strategy 2018". DieUnternehmensberatung Staufen hat dafür mehr als 200 Unternehmenbefragt, die entweder in ihrer Branche oder ihrem Segment zu denWeltmarktführern zählen."Unsere Studie zeigt: Es mangelt den Unternehmen nicht amInteresse an wichtigen Zukunftsthemen und neuen Ideen. Stattdessenist große Unsicherheit spürbar, wie der optimale Weg zumWissensaufbau aussehen kann und vor allem, wie man das erworbeneWissen in Kompetenz und letztendlich auch in unternehmerischen Erfolgwandeln kann. Das spüren wir auch in den vielen Gesprächen mitGeschäftsführern oder Personalchefs zum Thema Weiterbildung undQualifizierung", sagt Markus Franz, Leiter der Staufen Akademie."Hinzu kommt, dass viele Unternehmen in den vergangenen Jahren -Stichwort Seminar-Tourismus - im doppelten Sinne sehr viel Lehrgeldbezahlt haben."Denn trotz zahlreicher Investitionen in den Aufbau von Wissengelingt der Transfer in die tägliche Arbeit zu selten. Das liegtweniger an der fachlichen Qualität der Trainings. Wichtiger ist diehäufig fehlende zeitnahe Verknüpfung des Erlernten mit derpraktischen Umsetzung. "Viele Unternehmen setzen daher zunehmend aufInhouse-Qualifikationen zu maßgeschneiderten Themen oder aufganzheitliche, modulare Ausbildungsprogramme. Die Teilnehmer lernendabei mittels klarer Anwendungsaufgaben und mit sofortigerÜberprüfung der Praxis-Relevanz", so Akademie-Leiter Franz.Egal ob Inhouse-Schulung oder offenes Seminarprogramm, dernachhaltige Erfolg von Qualifizierungsmaßnahmen hängt am Endeentscheidend von der Unternehmenskultur und vom Rollenverständnis derFührungskräfte ab. "Firmen müssen zu Organisationen werden, in denenNeugier und Lernen zum Alltag gehören. Sonst bringt es auch nichts,sich einen hochqualifizierten Kollegen von außen zu holen, der dannaber überall auf Mauern stößt", weiß Markus Franz von der StaufenAkademie. "Der Aufbau lernender Organisationen ist somit die zentraleAufgabe von Top-Führungskräften, wenn diese ihre Unternehmen fit fürdie Zukunft machen wollen."Gemeinsam mit der St. Galler Business School und weiterenrenommierten Partnern bietet die Staufen Akademie daher seit diesemJahr ein "Executive Leadership Program" an. In den fünfKompetenzbereichen Lean, Digital, Strategie, Change undPersönlichkeit lernen Manager und Führungskräfte der obersten Ebene,wie sie und ihr Unternehmen mit dem Tempo einer immer dynamischerenWelt Schritt halten können.Das aktuelle Akademie-Programm finden Sie unter:www.staufen.ag/akademieMaschinenbau Kongress am 06. November bei SEW-EURODRIVE inBruchsalDer Maschinenbau durchläuft eine gravierende Transformation. Dabeibestimmt die Digitalisierung einerseits immer stärkerunternehmenseigene Prozesse, eröffnet auf der anderen Seite aber auchneue Geschäftsmöglichkeiten. Noch besteht in diesem Zusammenhang beivielen Unternehmen eine hohe Unsicherheit über den Nutzen derDigitalisierung und den Erfolg neuer Geschäftsmodelle. Der von derStaufen AG in Kooperation mit SEW-EURODRIVE veranstaltetenMaschinenbau Kongress befasst sich daher mit folgenden Fragen: Wiegeht der Maschinen- und Anlagenbau in diesem Transformationsprozessvor? Wie entwickeln Unternehmen smarte Produkte sowie neueGeschäftsmodelle? Und wie setzen sie diese - auch im internationalenKontext - um?Entscheidungsträger aus dem Maschinen- und Anlagenbau präsentierenam 6. November 2018 in Bruchsal Benchmark-Beispiele aus ihrenOrganisationen mit Erfahrungsberichten, Lessons Learned und SuccessStories. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:www.maschinenbaukongress.deÜber die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalenStandorten betreuen mehr als 260 Mitarbeiter Kunden auf der ganzenWelt. 2018 wurde die Staufen AG bereits zum fünften Mal in Folge von"brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. DasConsultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "HiddenChampions 2018" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurdevon der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best ofConsulting" geehrt.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Kathrin NegeleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111kathrin.negele@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell