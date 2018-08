Studie: Neun Millionen Deutsche fragen Alexa und Siri / 9 von 10 Erwachsene in Deutschland nutzen digitale Endgeräte / Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz als Treiber

Nürnberg (ots) - Die Digitalisierung hat im Zuhause derBundesbürger längst Einzug gehalten. Insgesamt 93 Prozent derDeutschen nutzen mindestens ein digitales Endgerät. DigitaleSprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Home werdenmittlerweile von 13 Prozent der Deutschen genutzt - das entsprichtknapp neun Millionen Nutzern unter den erwachsenen Deutschen. Diessind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Liquidität 50Plus" imAuftrag der TeamBank, für die 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79Jahren befragt wurden.Am meisten verbreitet ist das Smartphone - 83 Prozent derBefragten nutzen mittlerweile ein internetfähiges Handy, 76 Prozentsogar täglich. Sehr verbreitet sind auch Laptops: 69 Prozent nutzendie portablen Computer - damit liegen sie vor stationärenDesktop-PCs, die von 63 Prozent genutzt werden. 40 Prozent derBefragten sitzen sogar täglich am Laptop, 36 Prozent am Desktop-PC.Rund die Hälfte der Befragten nutzt Tablets, 28 Prozent täglich.Digitale Sprachassistenten wie Alexa oder Siri werden immerhinschon von 13 Prozent der Deutschen genutzt. Knapp jeder Zehnte trägtein Miniatur-Computersystem wie beispielsweise Fitness Tracker oderSmartwatches am Körper - die sogenannten Wearables. Die enormeVerbreitung internetfähiger Endgeräte zeigt, dass der digitale Wandeljetzt bei fast allen Deutschen angekommen ist. Durch dieWeiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz ist ein Ende diesesBooms nicht absehbar.Im Bankgeschäft wird die persönliche Beratung bevorzugtWenn es um ihre Finanzen geht, vertrauen die meisten Bundesbürgernach wie vor ihrem Bankberater. Insbesondere in Kreditangelegenheitennehmen mehr als 80 Prozent der Befragten eine persönliche Beratunggerne in Anspruch. Die Beratung über den Bildschirm perVideotelefonie ist für knapp ein Fünftel eine Alternative zumGespräch von Angesicht zu Angesicht. 13 Prozent würden gern mit einemBerater chatten, ebenso viele schätzen den Austausch per Mail."Unsere Kunden bevorzugen in der Regel die persönliche Beratung, wasauch durch die Ergebnisse unserer Studie bestätigt wurde", sagtAlexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG, die vorallem für ihre Produktfamilie easyCredit bekannt ist. Wir beobachtenaber, dass digitale Kontaktpunkte immer beliebter werden. ÜberVideotelefonie, Chats oder per E-Mail können Kunden unabhängig vonden Filialöffnungszeiten von zu Hause aus oder unterwegs Beratung inAnspruch nehmen." Vor allem die Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahrensind überdurchschnittlich offen für diese digital vermittelteBeratung: Knapp ein Drittel würde sie gern nutzen.Was Siri und Alexa als digitale Alleskönner im Wohnzimmer schonleisten, steckt beim Thema Finanzen noch in den Kinderschuhen.Online-Chats mit einem Computerprogramm, das Fragen versteht undautomatisiert einen Finanzierungsvorschlag auswirft, würden vierProzent der Befragten gerne nutzen. Große Vorteile derDigital-Beratung sind die ständige Erreichbarkeit und dieZeitersparnis - das sagt der Studie zufolge eine große Mehrheitderjenigen, die sie heute schon nutzen. Noch überwiegt allerdings dieSkepsis: 71 Prozent derjenigen, die digitalen Beratern lieber aus demWeg gehen, trauen den Computerprogrammen schlicht keine individuelleBeratung zu. "Es ist wichtig, dass sich die Kunden mit der neuenTechnik nicht alleine gelassen fühlen", sagt Boldyreff. "Deshalbachten wir darauf, dass wir erstklassige Beratung über alle Kanälehinweg anbieten."Eine Infografik zur Studie steht unterhttps://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "Liquidität 50Plus" untersucht Liquidität undKonsumverhalten der Generation 50Plus im Vergleich zur deutschenGesamtbevölkerung. Im Frühjahr 2018 befragte dasMarktforschungsinstitut Forsa im Auftrag der TeamBank AG 1.000Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Interviews derrepräsentativen Bevölkerungsbefragung wurden mit der Methode desComputer Assisted Telephone Interview (CATI) durchgeführt. Zusammenmit der Befragung wurde das easyCredit-Liquiditätsbarometerermittelt, welches die Stimmung zur finanziellen Situation derBundesbürger erfasst.Kurzprofil:Die TeamBank AG ist mit der Produktfamilie easyCredit der Expertefür Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken. Durch die Bereitstellung und Vernetzunginnovativer Produkte und Services erhalten die Kunden einfach,überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität. Wichtige Elemente desdigitalen Ökosystems sind zum Beispiel der Ratenkredit easyCredit unddas medienbruchfreie Bezahlverfahren ratenkauf by easyCredit.Pressekontakt:Marco KreyerTel.: +49 (0) 911 / 53 90-22 29Fax: +49 (0) 911 / 53 90-10 38E-Mail: presse@teambank.deTeamBank AG NürnbergBeuthener Str. 2590471 NürnbergOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell