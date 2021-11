Studie: Netflix im deutschen Streaming-Ranking weiter vorn

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutschen nutzen einer Studie zufolge immer intensiver Video-Streamingplattformen - Netflix führt die Liste der Anbieter weiterhin an.



42 Prozent der über 14-Jährigen hierzulande nutzen entweder täglich oder wöchentlich Videostreamingdienste, wie aus der am Dienstag veröffentlichten ARD/ZDF-Onlinestudie hervorgeht. In der vorherigen Erhebung 2020 waren es noch 36 Prozent gewesen.

Ein Blick auf die tägliche oder mindestens wöchentliche Nutzung von konkreten Streaming-Anbietern: Netflix führt die Liste wie auch im vergangenen Jahr an - 32 Prozent nutzen diesen Dienst. Dahinter liegt der Dienst Prime Video von Amazon mit 18 Prozent, gefolgt von Disney+ (8 Prozent), Sky (7 Prozent), MagentaTV (6 Prozent), TVnow (seit einigen Tagen RTL+, 4 Prozent) und Joyn (3 Prozent). Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ihrerseits werden von 21 Prozent mindestens einmal die Woche genutzt./rin/DP/jha