Studie: Netflix, Amazon Prime oder Sky Ticket? Wer hat echte Fans?

Mainz (ots) - Online-Videodienste sind auf Erfolgskurs: Immer mehrKinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen Netflix, Amazon Prime,Maxdome, Sky, etc. Doch welcher Online-Videodienst hat die meistenFans? Und welchen würden die Zuschauer ihren Freundenweiterempfehlen?Dies hat das Mainzer Marktforschungs- und Beratungsunternehmen2HMforum in seiner aktuellen Studie "Fanfocus Deutschland"untersucht. Der Sieger: Ganz klar Netflix! DerVideo-on-Demand-Anbieter für Serienjunkies und Filmliebhaber Netflixzählt inzwischen rund fünf Millionen Kunden. 69 Prozent von ihnensind hochzufrieden - davon 38 Prozent sogar echte Fans, alsoemotional gebundene Kunden.Auf Platz 2 mit 29 Prozent Fans steht "Videoload", ein Dienst derTelekom Deutschland GmbH. Platz 3 sichert sich Amazon Prime: Hier istjedoch nur jeder fünfte Kunde ein echter Fan. Schlusslicht bildet SkyTicket mit nur 11 Prozent Fans - und einer hohen Gegnerquote von 37Prozent. Maxdome, ein Videodienst der ProSieben-Sat.1-Media-Gruppe,der seit 2006 in Deutschland aktiv ist, bleibt in allen befragtenKategorien im hinteren Mittelfeld.Über das Fan-Prinzip: Jedes Unternehmen braucht Fans!2HMforum. führt seit vielen Jahren die repräsentative Studie"Fanfocus Deutschland" in verschiedenen Branchen durch. Nach demFan-Prinzip werden hier Kunden - anhand ihrer Zufriedenheit undemotionalen Bindung - in fünf Kategorien eingeteilt: Fans,Sympathisanten, Söldner, Gefangene und Gegner."Es gibt zwei wichtige Faktoren, die die Fans für ein Unternehmenso unverzichtbar machen", erklärt Studienleiter Jonas Lang: "Zumeinen bleiben sie dem Unternehmen auch in schwierigen Zeiten treu,zum anderen empfehlen sie es auch fleißig an andere weiter". DerErfolg zeigt sich bei Netflix ganz konkret: 64 Prozent der Befragtengeben an, den Video-Dienst aufgrund einer Empfehlung von Freunden,Bekannten oder Verwandten gewählt zu haben.Mehr Details zur Studie: https://bit.ly/2K6mLB8Pressekontakt:Margot BrinkhusLeiterin Kommunikation & Marketing2HMforum.Für beste Beziehungen.mail: brinkhus@2hmforum.dephone (direct): +49 6131 32809-151mobile: +49 151-52525989Dekan-Laist-Str. 17aD-55129 MainzOriginal-Content von: 2HMforum., übermittelt durch news aktuell