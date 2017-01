Studie: Neonikotinoid-Verbot im Raps kostet EU-weit jährlich 900 Mio. Euro / Verlierer ist auch die Umwelt durch höhere Treibhausgas-Emissionen und höheren Wasserverbrauch

Berlin (ots) - Den europäischen Rapsproduzenten und -verarbeiternentstehen durch das geltende Anwendungsverbot für drei Wirkstoffe ausder Gruppe der Neonikotinoide jährlich Verluste in Höhe von fast 900Mio. Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine von Bayer und Syngenta inAuftrag gegebene und von der Forschungsgesellschaft HFFA ResearchGmbH durchgeführte Studie, die heute im Rahmen einerInformationsveranstaltung in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt inBerlin vorgestellt wurde.Seit die Europäische Kommission 2013 den Einsatz vonNeonikotinoiden beschränkt hat, blieb ungeklärt, welche Folgen dasfür die europäischen Landwirte hat. Ziel der von Dr. Steffen Noleppa,Hauptautor und Geschäftsführer der HFFA Research GmbH, vorgestelltenStudie war es, am Beispiel der Rapsproduktion festzustellen, wie sichdie EU-weiten Anwendungsbeschränkungen wirtschaftlich und ökologischauswirken. Die Wirkungen auf Bestäuber, die Gegenstand zahlreicherStudien sind, hat er dabei nicht berücksichtigt.Der Hauptschädling von Raps ist der Rapserdfloh, gegen den nureinige wenige Wirkstoffe existieren. Für die Rapsbauern haben diefehlenden Möglichkeiten der Saatgutbehandlung mit Neonikotinoidendaher besondere Bedeutung. Die Studie konnte drei wesentlicheAuswirkungen des Verbots für die europäischen Rapsbauern ermitteln.Erstens führt das Verbot zu einem Rückgang der Erntemenge um 4Prozent, was einem Ertragsverlust von 912.000 Tonnen entspricht.Zweitens kommt es zu einem Qualitätsverlust bei durchschnittlich 6,3Prozent der Ernte, und drittens sind durchschnittlich 0,73zusätzliche Blattanwendungen mit Pflanzenschutzmitteln pro HektarRapsanbaufläche erforderlich.Diese Auswirkungen entsprechen einem Umsatzverlust auf dem Marktvon 350 Mio. Euro. Hinzu kommen Verluste in Höhe von über 50 Mio.Euro aufgrund der geringeren Qualität, um knapp 120 Mio. Euro erhöhteProduktionskosten und Verluste von mehr als 360 Mio. Euro in vor- undnachgelagerten Bereichen. Insgesamt entstehen der europäischenRapswirtschaft durch das Verbot von Neonikotinoiden so jährlicheVerluste in Höhe von knapp 900 Mio. Euro.Zudem weist Noleppa mit der Studie erhebliche ökologische Folgendes Verbots aus globaler Sicht nach: Angesichts der konstant hohenNachfrage nach Raps muss der Produktionsrückgang in der EU durchMehrproduktion in anderen Regionen der Welt ausgeglichen werden. DieVerlagerung der Rapsproduktion in Länder außerhalb der EU geht miteinem geschätzten zusätzlichen Anbauflächenbedarf von 533.000 Hektaraußerhalb Europas einher, verursacht den Ausstoß von 80,2 Mio. TonnenKohlendioxid sowie einen zusätzlichen Wasserverbrauch von 1,3 Mrd.Kubikmeter. Durch die Umwandlung von Grasland und artenreichenLebensräumen in Ackerflächen führt dies zudem zu einem Verlust anbiologischer Vielfalt.Solange Neonikotinoide zur Saatgutbeizung nicht zur Verfügungstehen, müssen Landwirte in Europa auf "zweitbeste Lösungen"zurückgreifen. In der Praxis ist dies der Einsatz von Pyrethroidenzur Sprühanwendung. Dies war nicht nur mit Kosten für die Betriebeverbunden, sondern hatte auch ökologische Folgen. Die Ausbringung vonzusätzlichen Blattinsektiziden führte im Inland zu einem vermehrtenAusstoß von Treibhausgasen, einem zusätzlichen Wasserverbrauch proJahr sowie einem Anstieg der Produktionskosten um annähernd 120 Mio.Euro. Für Studienleiter Noleppa ist das Ergebnis eindeutig: "Ausdieser umfassenden Analyse geht klar hervor, dass sich das Verbotnicht nur negativ auf die europäische Rapswirtschaft ausgewirkt hat,sondern auch weitreichende Folgen für die Umwelt hatte."Olaf Feuerborn, der Präsident des Bauernverbands Sachsen-Anhalt,sieht die Folgen des Verbots auch aus Sicht der deutschen Landwirteüberaus kritisch. "Der Wegfall der neonikotinoiden Beizung bereitetden Ackerbauern gerade in Jahren mit hohem Schädlingsdruck, wie diesin 2016 der Fall war, Schwierigkeiten. So beobachteten wir imvergangenen Jahr einen verstärkten Läusebefall, der durch einesachgerechte Beizung so sicherlich nicht aufgetreten wäre. Läuseübertragen pflanzenschädigende Viren. Folge einer eingeschränktenPalette an Pflanzenschutzmitteln ist die Zunahme problematischerResistenzen", so Feuerborn."Die Europäische Kommission hat das Anwendungsverbot für die dreiNeonikotinoid-Wirkstoffe vor knapp vier Jahren in einem regelrechtenHauruckverfahren beschlossen. Festgelegt wurde dabei, die Regelungnach zwei Jahren anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zuüberprüfen - worauf wir immer noch warten", kommentierteIVA-Präsident Dr. Helmut Schramm und führte aus: "Was die Folgen derAnwendungsverbote angeht, so zeigt die Studie der HFFA Research GmbHeindrücklich, dass die wirtschaftlichen Schäden für die europäischeLandwirtschaft sogar höher sind als ursprünglich angenommen. Doch dieAuswirkungen sind weitreichender, wie man etwa an der Zunahme derSpritzanwendungen oder dem erhöhten Wasserverbrauch sieht."Andreas Baer, Mitglied der Fachkommission Produktionsmanagementder Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) undLeiter der Produktionsabteilung bei der Norddeutschen Pflanzenzucht(NPZ), verweist auf die von Seiten der Züchter in den vergangenenJahren geleisteten, erheblichen Investitionen zur Optimierung desBeizprozesses. "Sollte der Rapsanbau durch die verändertenRahmenbedingungen der Beizung ökonomisch an Wettbewerbsfähigkeitverlieren, verlieren wir nicht nur die wichtigste Futterquelle derBienen, sondern auch ein wertvolles Fruchtfolgeglied im Ackerbau."Aus Sicht der UFOP und der des Industrieverbands Agrar e. V.(IVA), die zu der Studienvorstellung eingeladen hatten, zeigen dieErgebnisse der Studie, dass die Entscheidung der EuropäischenKommission, den Einsatz von drei Neonikotinoiden in der EU zubeschränken, neben den wirtschaftlichen Kosten auch erheblicheAuswirkungen auf die Umwelt nach sich zieht. Alles weist darauf hin,dass es für Landwirte unabdingbar ist, über mehr als eine Lösung zurBekämpfung von Schädlingen zu verfügen, um einer Entwicklung vonResistenzen vorzubeugen.Wenn sie mehr über die Studie und ihre wichtigsten Erkenntnisseerfahren möchten, können sie die entsprechenden Dokumenteherunterladen (http://ots.de/eZ0Kx / http://hffa-research.com)Pressekontakt:Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V.Stephan Arens, GeschäftsführerTel. +49 30 31904-202Fax +49 30 31904-485E-Mail: s.arens@ufop.dehttp://www.ufop.deIndustrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell