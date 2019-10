Studie: Nachhaltigkeit ist plötzlich Top-Thema der Fashion-Industrie

Frankfurt/Main (ots) - Studie: Nachhaltigkeit ist plötzlichTop-Thema der Fashion-IndustrieDie Modebranche in Deutschland ist angesichts der öffentlichenDiskussion und des neuen staatlichen Textilsiegels Grüner Knopfoffenbar tatsächlich auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit: Für 73 % derFashion-Hersteller ist Nachhaltigkeit laut einer Umfrage inzwischen"das drängendste Projekt unserer Zeit". 78 % der Teilnehmer an einerStudie des Fachmagazins TextilWirtschaft (TW) siedeln das Thema ganzoben an und sagen, dort sei es Chefsache.Bei den ebenfalls von der TextilWirtschaft befragten Mode-Händlernist das Bewusstsein dagegen noch nicht ganz so weit fortgeschrittenwie bei ihren Lieferanten aus der Industrie: Nur 55 % der Händlersehen Sustainability als drängendstes Projekt, fast drei Viertel (67%) beschäftigen sich aber intensiv damit. Allerdings bietet bishernur jeder zweite im Laden tatsächlich nachhaltige Labels an. Das sollsich ändern: Für Frühjahr/Sommer 2020 haben der Umfrage zufolge 43 %der Händler neue Kollektionen oder Labels geordert, weil diesenachhaltig seien.Bei den Modelabels begrüßt mit 56 % die knappe Mehrheit derBefragten, dass der Gesetzgeber strenge Anforderungen für nachhaltigeProduktion vorgibt. Vor wenigen Wochen hatteBundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller das staatlicheNachhaltigkeitssiegel Grüner Knopf an die ersten 27 Anbietervergeben, darunter an Aldi Nord und Süd, Lidl, Hess Natur, Tchibo,Phyne und Trigema.Der TW-Untersuchung zufolge lassen 54 % der befragten Produzentenihre Waren in Europa fertigen. 77 % kontrollierten die Zulieferer vorOrt mit eigenen Mitarbeitern. 61 % der Firmen wolle sich für eineGarantie aussprechen, dass in all ihren Betrieben auch faire Löhnegezahlt werden.67 % der Hersteller setzen nach eigenen Angaben Bio-Baumwolle ein,recyceltes Polyester wird von 66 % verarbeitet. Rund zwei Drittel derAnbieter (62 %) lassen ihre Produkte zertifizieren: Zu den amhäufigsten eingesetzten Bescheinigungen gehörten Öko-Tex (70 %), BSCI(53 %) und GOTS (48 %).Zur Hersteller-Studie: Erhebungszeitraum 8. bis 22. August 2019.An der personalisierten Online-Ergebung haben sich 169Mode-Hersteller beteiligt. 54 % von ihnen liegen in der Größenordnungunter 50 Mio. Euro-Jahresumsatz, 21 % setzen 51 Mio. bis 100 Mio.Euro um, 11 % erwirtschaften 101 Mio. bis 200 Mio. Euro, 14 % liegenüber 200 Mio. Euro. Darunter sind DOB- (35 %), HAKA (16 %), Wäsche-(8 %) und Sportmode-Anbieter (12 %). 36 % bieten DOB und HAKA an.Zur Handels-Studie: Erhebungszeitraum 2. bis 9. September 2019. Ander personalisierten Online-Ergebung haben sich 291Bekleidungshändler beteiligt. Darunter sind 40 % Filialisten. 24 %der Befragten führen Häuser mit einer Größe von mehr als 800 m². Mehrals die Hälfte haben weniger als zehn Mitarbeiter.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell