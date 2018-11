Studie: Nachhaltiges Reisen ist Frauen wichtiger als Männern (FOTO)

Berlin (ots) -Viele Unternehmen ignorieren den Wunsch der Mitarbeiter nachumweltfreundlichen Geschäftsreisen nochFrauen achten bei Geschäftsreisen mehr auf Nachhaltigkeit alsMänner. Bei der Anreise ziehen sie den Zug häufiger als ihremännlichen Kollegen dem Flugzeug vor und nutzen am Zielort öfter dieöffentlichen Verkehrsmittel. Häufig stehen aber einer nachhaltigenGeschäftsreise die Unternehmen im Weg: Obwohl dem Großteil derBefragten Nachhaltigkeit auf Geschäftsreisen wichtig ist, achtetweniger als die Hälfte der Firmen bei ihren Reiserichtlinien darauf.Das sind die Ergebnisse der aktuellen Umfrage "Chefsache BusinessTravel 2018", einer Initiative von Travel Management Companies imDeutschen Reiseverband (DRV).Zwischen der Zahl der Unternehmen, die bei der Buchung vonGeschäftsreisen tatsächlich die Nachhaltigkeit berücksichtigen undder Anzahl der Mitarbeiter, die dieses Thema bei Geschäftsreisen alswichtig erachten, herrscht in Deutschland eine deutliche Diskrepanz.Obwohl 81 Prozent der Studienteilnehmer sagen, dass es wichtig ist,bei Dienstreisen auf die Umwelt zu achten, wird nur in 47 Prozent derUnternehmen immer oder zumindest meistens darauf geachtet. Frauenhaben ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit als Männer: sohalten 86 Prozent der weiblichen Befragten die Nachhaltigkeit vonGeschäftsreisen für wichtig, bei den Männern sind es hingegen nur 76Prozent."In Sachen Nachhaltigkeit können die Männer von ihren Kolleginnenlernen", sagt Mark Tantz, Geschäftsführer DER Business Travel, einerTravel Management Company der DRV-Initiative Chefsache BusinessTravel. "Die Firmen können aber auch selbst Nachhaltigkeit fördern,indem sie die Mitarbeiter besser über umweltschonendeReisemöglichkeiten informieren - Geschäftsreisebüros sind hierbeikompetente Partner, die die Unternehmen gerne unterstützen, indem siebeispielsweise bei der Erstellung und Umsetzung der entsprechendenReiserichtlinien helfen."Frauen fahren öfter ZugDie Möglichkeiten zur Erhöhung der Nachhaltigkeit einerGeschäftsreise sind vielfältig: Am weitesten verbreitet ist indeutschen Unternehmen das Verbinden mehrerer Termine auf einerDienstreise, 68 Prozent der Befragten achten bereits darauf. 74Prozent der Damen nutzen diese Methode und liegen damit um elfProzentpunkte vor den Herren. Darüber hinaus steigen 53 Prozent derBefragten in den Zug statt ins Flugzeug, wenn es die Entfernungzulässt. Während 58 Prozent der Frauen dieses Reisemittel bevorzugtwählen, gilt das nur für 49 Prozent der Männer.Bei der Wahl der Unterkunft, des Restaurants oder desReisedienstleisters achten immerhin noch 31 Prozent der Befragtendarauf, Angebote auszuwählen, die für ihre Umweltfreundlichkeitausgezeichnet wurden. Mit einem Anteil von 37 Prozent liegen dieDamen hier ganze zwölf Prozentpunkte vor den Herren. "FürNachhaltigkeit zertifizierte Angebote, beispielsweise entsprechendeHotels, werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen", so Tantz. "UnsereStudie hat gezeigt, dass sich 53 Prozent der Befragten vorstellenkönnen, einen solchen Service auf künftigen Geschäftsreisen zunutzen. Um hier die richtige Auswahl zu treffen, könnenGeschäftsreisebüros die Mitarbeiter und Unternehmen beraten undunterstützen."Am Zielort ist meistens doch das Taxi bequemerFür den Großteil der Befragten ist die Nachhaltigkeit beiGeschäftsreisen also bereits grundsätzlich ein wichtiges Thema undbei der Anreise wird dies auch schon berücksichtigt - am Zielortzeigt sich aber, dass dort auch bei den Mitarbeitern in der Praxisnoch Verbesserungsbedarf in Bezug auf Nachhaltigkeit besteht: 44Prozent der befragten Geschäftsreisenden sagen, dass sie von allen amZielort zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln am häufigsten dasTaxi nutzen. Der Anteil der Damen, die häufig ins Taxi steigen, liegtbei 48 Prozent und damit acht Prozentpunkte höher als bei den Herren.Den öffentlichen Nahverkehr hingegen nutzen nur 30 Prozent derBefragten nach eigenen Angaben oft am Zielort. Mit einem Anteil von32 Prozent liegen die Frauen hier nur leicht vor den Männern, vondenen 29 Prozent viel mit Bus und Bahn unterwegs sind.Wenn die Befragten am Zielort selbst am Steuer sitzen, dann amhäufigsten in ihrem Geschäftswagen, den 31 Prozent nach eigenenAngaben oft nutzen. Während der Anteil der Frauen, die diesesTransportmittel oft wählen, bei 35 Prozent liegt, sind es bei denMännern 27 Prozent. Eher selten greifen die Befragten aufLeihfahrräder zurück, die es inzwischen in vielen deutschenGroßstädten gibt. Lediglich sieben Prozent der Befragten tretenhäufig auf Geschäftsreise in die Pedale. Die Herren sind mit einemAnteil von neun Prozent sportlicher als die Damen, von denen nur vierProzent bei fast jeder Gelegenheit aufs Leihfahrrad steigen.Carsharing gewinnt an BedeutungAls Konkurrenz zu Taxen, Mietwagen oder öffentlichenVerkehrsmitteln hat sich in Großstädten mittlerweile Carsharingetabliert. Auf Geschäftsreisen nutzen bisher schon 15 Prozent derBefragten dieses Angebot häufig, Männer und Frauen liegen hier fastgleichauf. "Das ist eindeutig ein Markt mit Wachstumspotenzial", sagtTantz. "59 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Carsharing inden nächsten Jahren auch bei Geschäftsreisen an Bedeutung gewinnenwird." Der Anteil der Männer mit dieser Einschätzung liegt bei 61Prozent und damit um fünf Prozentpunkte höher als bei den Frauen.Zur Studie "Chefsache Business Travel 2018"Die Studie "Chefsache Business Travel 2018" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 102geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im Februar und März 2018vom durchführenden Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern undden Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements inZusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebenebesser bekannt zu machen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sieunter www.chefsache-businesstravel.de.Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den TravelManagement Companies BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel, DERPARTTravel Service, DER Business Travel, FIRST Business Travel, sowie derDeutschen Lufthansa und dem DRV getragen.Pressekontakt:Kerstin Heinen, Dr. Ellen Madeker, PressesprecherinnenTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationOriginal-Content von: DRV Deutscher Reiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell