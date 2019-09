Frankfurt (ots) - Umwelt- und Governance-Themen rücken zunehmendins Rampenlicht. In einer aktuellen Umfrage zeigen sich 87 Prozentder befragten Banken und Finanzdienstleister davon überzeugt, dassnachhaltige Geldanlagen an Bedeutung gewinnen werden. Die Branche istbereit, Verantwortung für einen Wandel zu übernehmen und erwartet inder Mehrheit keine Rendite-Einbußen. Das sind Ergebnisse der Studie"Nachhaltige Geldanlagen 2019", für die VÖB-Service und Cofinpro mehrals 160 Finanzexperten befragt haben.Noch gehören grüne Geldanlagen zu den Nischenprodukten.Nachhaltige Fonds und Mandate erreichten 2018 einen Marktanteil von4,5 Prozent. Aber die Finanzexperten sind sich einig: Immer mehrInvestoren werden in den kommenden Jahren ihre Portfoliosumschichten. Vor allem institutionellen Anlegern wird zugetraut,Umwelt- und Governance-Themen voranzutreiben. Jeder dritte Befragteerwartet, dass der Marktanteil für nachhaltige Investments in dieserGruppe bis 2025 auf mindestens 40 Prozent steigen wird. Unter denPrivatkunden wird der Anteil deutlich geringer ausfallen, sind sichdie Experten einig."Es sind die institutionellen Anleger, die verstärkt aufnachhaltige Geldanlagen setzen und dieser Produktpalette zumDurchbruch verhelfen", sagt Gerald Prior, Vorstandsvorsitzender derauf Banken spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro. "Gründedafür sind einerseits strengere Auflagen für Fonds, die vermehrt anNachhaltigkeitskriterien ausgerichtet sein müssen. Andererseitsfindet in der Branche auch ein Umdenken statt."Die im August durchgeführte Studie belegt ein aufrichtigesInteresse an nachhaltigen Geldanlagen auf Seiten der Profis. DieFinanzexperten nehmen sich selbst in die Pflicht, den Fokus aufUmwelt- und Governance-Themen zu legen. 67 Prozent sagen, dass siesich mit diesen Investments beschäftigen, um Verantwortung für einennachhaltigen Wandel zu übernehmen. Die Einhaltung regulatorischerVorgaben ist dagegen nur für jeden Dritten ausschlaggebend."In den Banken wird das Thema immer wichtiger. Und die aktuelleNachrichtenlage über Klimaveränderungen und Umweltbewegungen hat dasBewusstsein dafür sicherlich noch geschärft", sagt Dr. StefanHirschmann, Mitglied der Geschäftsleitung der VÖB-Service GmbH. "Mitdieser neuen Ausrichtung erfüllen die Banken auch die Erwartungen derÖffentlichkeit, denn 74 Prozent der Bundesbürger möchten, dass dieBanken Druck auf die Unternehmen ausüben, um nachhaltig zuwirtschaften." Begleitend zu der Umfrage unter den Finanzexpertenwurden auch 1000 Bundesbürger ab 18 Jahren zu ihren Erwartungenhinsichtlich nachhaltiger Geldanlagen befragt.Finanzbranche kann Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit drängenIn der Finanzbranche ist die Überzeugung, einen positiven Beitragleisten zu können, ausgeprägt: Neun von zehn Experten stimmen derAussage zu, dass die Finanzwirtschaft gesellschaftliche Verantwortungübernehmen und nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft vorantreibenkann. Dem Kapitalmarkt kommt damit eine Schlüsselrolle zu, um die vonder EU gewünschten Ziele zu erreichen. Denn über den Umweg derInvestmentbranche soll Druck auf Unternehmen ausgeübt werden, damitdiese klimapolitische Risiken berücksichtigen.Aber stehen grüne Investments und Rendite im Einklang? Zwei vondrei Profis sehen darin keinen Zielkonflikt und sagen: Nachhaltigkeitgeht nicht zulasten der Performance. Das Identifizieren undKlassifizieren von nachhaltigen Investments bleibt für dieBankenbranche jedoch eine Herausforderung: 85 Prozent derFinanzexperten geben an, dass für nachhaltige Investments dieProduktauswahl schwieriger ist und 72 Prozent glauben, dassumfangreichere Informationen benötigt werden. "Der Mehraufwand fürdiese Produkt schlägt sich in höheren Kosten nieder, und das belastetdie Gesamtrendite", gibt Cofinpro-Vorstand Prior zu bedenken.Eine Möglichkeit, nachhaltige Investments schnell und sicher zuklassifizieren, stellen grüne Gütesiegel dar. Diese haben sich jedochnoch nicht durchgesetzt: Nur 22 Prozent der Profis nutzen dieseMöglichkeit.Die Bankenstudie Nachhaltige Geldanlagen 2019 können Sie unterfolgendem Link downloaden: http://ots.de/qYTMbpÜber Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und die Genossenschaftliche FinanzGruppesowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen mehr als 150 Bank- undTechnologieexperten. Das Haus hat 2019 zum neunten Mal in Folge vomGreat Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der bestenArbeitgeber Deutschlands erhalten.Über VÖB-Service (www.voeb-service.de)Die VÖB-Service GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft desBundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, und hat sichals exklusive Manufaktur für Speziallösungen in der Kreditwirtschaftetabliert. VÖB-Service fokussiert die vier LeistungsfelderBankensoftware, Beratung, Informationsdienste und Academy. 