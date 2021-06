Studie Nachfolgemonitor 2021: Unternehmensnachfolge trotz Corona erfolgreich

Berlin (ots) - Die heute (25. 06. 2021) veröffentlichte Studie "Nachfolgemonitor 2021" zeigt, dass die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr keinen Einbruch bei den Transaktionen zum Eigentümerwechsel von Unternehmen bewirkt hat. Das gilt zumindest für jene Übernahmen, die von Bürgschaftsbanken begleitet wurden. "Allerdings lässt sich sogar feststellen, dass die Übernahmen noch erfolgreicher als in der Vergangenheit verliefen und die neuen Eigentümer die Gewinne der Unternehmen überwiegend steigern konnten", kommentiert Dr. Holger Wassermann, Geschäftsführer der M&A-Beratung INTAGUS GmbH in Berlin. Als Professor an der FOM Hochschule in Berlin ist er der wissenschaftliche Herausgeber der Studie. Der Verband Deutscher Bürgschaftsbanken und Creditreform Rating lieferten die Daten für die somit einzigartig valide Untersuchung des Nachfolgegeschehens in Deutschland.Übergebende Unternehmer werden jüngerAuffälligstes Ergebnis der Analyse ist eine Verschiebung in der Altersstruktur der übergebenden Unternehmer: "Inzwischen sind über 60 Prozent der erfolgreich Übergebenden unter 65 Jahren alt, während der Anteil der Übergebenden ab 65 kontinuierlich zurückgeht. Allerdings scheint zugleich die Gruppe der sehr spät Übergebenden zuzunehmen, mehr als jede/r 40. Unternehmer/in übergibt erst mit 80 Jahren oder später," heißt es in Studie. "Darin könnte eine Reaktion der übergabewilligen Unternehmer auf die abnehmende Anzahl übernahmebereiter Nachfolger zum Ausdruck kommen," vermutet Professor Wassermann.Übernommene Unternehmen werden größerEntsprechend dringen verstärkt institutionelle Übernahmeinteressenten im Markt der Fusionen und Übernahmen (M&A Mergers and Acquisitions) vor. In der Folge waren die übernommenen Unternehmen im Durchschnitt größer als in den Jahren zuvor. "Kleinere Unternehmen unterhalb stabiler Jahresumsätze von 2 Mio. EUR stehen nicht im Fokus dieser Investorengruppen und haben es somit zunehmend schwerer, ihre Zukunft mit einem neuen engagierten Eigentümer zu sichern," warnt Wassermann.Kleine Unternehmen brauchen neue Nachfolge-KonzepteWährend auch die INTAGUS GmbH ihren Beratungsschwerpunkt auf Mittelstandsunternehmen im ein- und zweistelligen Millionenbereich ausrichtet, arbeitet Professor Wassermann gleichzeitig an neuen professionellen Unterstützungsangeboten für Übernahmeprozesse kleinerer Firmen, die immerhin den Großteil aller Unternehmen in Deutschland darstellen.INTAGUS Projektmanager René Kminikoswki rechnet mit einer Markteinführung im vierten Quartal 2021.Interessenten können den aktuellen Nachfolgemonitor 2021 kostenfrei anfordern durch eine Registrierung für denINTAGUS Newsletter:https://www.intagus.de/newsletter-unternehmensnachfolge-unternehmensverkauf/#anmeldenÜber INTAGUS:Die INTAGUS GmbH ist eine in Berlin ansässige Beratungsgesellschaft für smarte M&A-Deals im Mittelstand. In einem Übernahmeprozess lässt sich INTAGUS jeweils nur von einer Seite beauftragen. Das heißt, INTAGUS steht entweder nur dem Verkäufer eines Unternehmens zur Seite oder INTAGUS sucht für einen Kaufinteressenten für den Erwerb geeignete Unternehmen. Eine besondere Kompetenz besteht bei der Unternehmensbewertung, für die neben klassischen Verfahren ein wissenschaftlich entwickeltes Softwaremodell zum Einsatz kommt.Pressekontakt:INTAGUS GmbHLeander L. Hollweg, Leiter Unternehmenskommunikation und VolkswirtschaftTelefon: 0170-235526E-Mail: Leander.Hollweg@intagus.deOriginal-Content von: INTAGUS GmbH, übermittelt durch news aktuell