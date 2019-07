Studie: Mobiles Bezahlen wird immer beliebter

BONN (dpa-AFX) - Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone oder der Kreditkarte, die an der Kasse kurz ans Lesegerät gehalten wird, wird in Deutschland immer beliebter.



Nach der am Donnerstag veröffentlichten Postbank-Studie "Die digitalen Deutschen 2019" nutzen mittlerweile 33 Prozent der Verbraucher die Möglichkeit zum kontaktlosen Begleichen der Rechnung. Vor einem Jahr waren es erst 20 Prozent. Auf Bargeld wollen die meisten Bundesbürger aber dennoch nicht verzichten.

Nach wie vor scheiden sich allerdings beim Thema mobiles Bezahlen die Geister. Immerhin 47 Prozent der Bundesbürger (Vorjahr: 61 Prozent) lehnen es weiterhin ab. Hauptgrund dafür ist der Umfrage zufolge die Sorge, dass die zum Bezahlen genutzte Karte oder das Smartphone gestohlen werden könnten.

Ohnehin ist den Verbrauchern das Bargeld immer noch lieb und teuer. Nur 26 Prozent der Befragten würden es begrüßen, wenn es gar keine Münzen und Scheine mehr gäbe. Jeder zweite fände das "gar nicht gut".

Allerdings wächst die Zahl der Bargeld-Gegner vor allem unter den jüngeren Verbrauchern./rea/DP/he