Studie: Mehrheit will Krankenkassen Zugriff auf ihre Daten geben

Leverkusen (ots) - Zwei von drei Bundesbürgern würden ihrerKrankenkasse persönliche Daten für Beratungszwecke freigeben.Voraussetzungen sind eine anonymisierte Verarbeitung und dieEinhaltung aller Datenschutzregeln. Davon versprechen sich dieVersicherten nicht nur eine bessere individuelleGesundheitsversorgung, sondern Vorteile für das gesamteGesundheitssystem. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie"Zukunft der Gesundheitsversorgung", die im Auftrag der Krankenkassepronova BKK im Juni 2017 durchgeführt wurde.Mit dem Gesundheitssystem in Deutschland ist die Mehrheit derBundesbürgerinnen und -bürger sehr zufrieden. Mehr als drei von vierder in der pronova BKK Studie befragten Deutschen halten es fürweltweit führend. Der Service der Krankenkassen ist aus ihrer Sichtallerdings ausbaufähig. Zwar bescheinigen die Studienteilnehmer denKassen nach den Ärzten den besten Überblick über das gesamteGesundheitssystem. Dennoch beschränkt sich die Rolle derKrankenkassen bisher auf das reine Bewilligen und Abrechnenmedizinischer Leistungen. Die Versicherten wünschen sich mehrBeratung von ihrer Krankenkasse. 77 Prozent der Befragten geben inder Studie an, dass ihnen ein Beratungsangebot vor Ort wichtig ist.Noch deutlich mehr Versicherte würden sich aber beraten lassen, wenndie Krankenkassen dabei Informationen über ihre Versicherten nutzendürften, die ihnen sowieso bereits vorliegen (88 Prozent). Dies istderzeit vom Gesetzgeber nicht erlaubt, selbst dann nicht, wenn dieDaten anonymisiert verarbeitet werden. Zwei von drei Befragtensprechen sich daher für eine Aufhebung dieses Verbotes aus, soferngeltende Datenschutzregeln eingehalten werden. Ebenso viele vertrauenihrer Krankenkasse in punkto Datenschutz."Das Ja zur Datenfreigabe ist ein klares Statement derVersicherten. Sie wünschen sich eine aktivere Rolle der Krankenkassenim Gesundheitssystem, insbesondere durch persönliche Beratung", sagtLutz Kaiser, Vorstand der pronova BKK. "Es liegt in der Hand desGesetzgebers, dafür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen."Das größte Interesse haben die Teilnehmer der Studie zur Zukunftder Gesundheitsversorgung an einer Beratung zu konkreten Leistungenihrer Krankenkasse sowie medizinischen Behandlungsmethoden. 40Prozent der Befragten wären auch an passgenauen Informationen zugesundheitlicher Vorsorge interessiert, zum Beispiel zuKursangeboten. Könnten für diese Beratungsthemen Versichertendaten,beispielsweise zu Krankheitsverläufen, genutzt werden, würde dasGesundheitssystem aus Sicht von 78 Prozent der Befragten davondeutlich profitieren. Sie erwarten mehr Effizienz, Kosteneinsparungund eine individuellere Gesundheitsversorgung.Zur StudieDie Studie "Zukunft der Gesundheitsversorgung" wurde im Juni 2017im Auftrag der pronova BKK online durchgeführt. Dafür wurden 1.000Bundesbürger befragt. Die Studie ist repräsentativ nach Geschlecht,Alter und Region.Über die pronova BKKDie pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen derBetriebskrankenkassen großer Weltkonzerne wie z.B. Ford, Bayer, BASF,Continental und Hapag-Lloyd entstanden. Die Kasse ist bundesweit füralle Interessierten geöffnet. Über 675.000 Kundinnen und Kundenschätzen die persönliche Betreuung, den exzellenten Service und dieumfassenden Leistungen. Die pronova BKK ist mit einem dichtenGeschäftsstellennetz an rund 80 Kundenservice- und Beratungsstellenvertreten. Sie gehört zu den vier größten Betriebskrankenkassen undzu den größten Krankenkassen in Deutschland. Weitere Informationenunter www.pronovabkk.de