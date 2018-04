Studie: Mehrheit der Männer geht nie ohne Styling aus dem Haus / Schöne Haut ist mehr als reine Kosmetik

Villingen-Schwenningen (ots) - Deutschlands Männer legenmittlerweile fast genauso viel Wert auf gutes Aussehen wie Frauen. Sogeben 55 Prozent der Männer an, dass sie "niemals ohne Styling ausdem Haus gehen". Bei den Frauen liegt die Quote mit 56 Prozent nurminimal höher. Auch in Sachen Eitelkeit herrscht weitgehendEinigkeit: So sagen 87 Prozent der Frauen, dass Männer mittlerweile"genauso eitel sind wie Frauen". Bei den Männern sind immerhin noch74 Prozent dieser Ansicht. Das sind die Kernergebnisse derrepräsentativen Studie "Gesunde Schönheit" der SchwenningerKrankenkasse. Befragt wurden dafür 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren.Um schön zu sein, setzen Männer und Frauen vor allem auf diePflege ihrer Gesichtshaut. Wie sie dabei konkret vorgehen,unterscheidet sich allerdings deutlich: Während mehr als die Hälfteder Frauen auf Gesichtsmasken, Make-up und Peelings schwört, sindMänner deutlich weniger aktiv. Wenn überhaupt, verzichten sie aufbestimmte Lebensmittel (24 %), meiden die Sonne (21 %) oder verwendenAnti-Falten-Cremes (16 %). Lediglich in einem Punkt stimmen beideGeschlechter überein: Mehr als 80 Prozent bemühen sich, ausreichendzu trinken, um ihre Haut schön zu halten.Vor allem jüngere Menschen reduzieren das Thema gepflegte Hautjedoch oft auf "Schönheit aus der Tube". So geben fast 40 Prozent der18- bis 34-jährigen offen zu, dass sie "mehr Geld fürSchönheitsprodukte ausgeben als für gesunde Ernährung". "VieleJüngere denken bei schöner Haut nur an Kosmetik", sagt Thies-BenedictLüdtke, Ernährungsexperte der Schwenninger Krankenkasse. "Mindestensebenso wichtig ist aber eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Dadurchführen wir unserer Haut eine Vielzahl an Schönheits-Baustoffen zu."Fehlen dem Körper zum Beispiel bestimmte Vitamine, kann sich dasan der Haut bemerkbar machen. Zu wenig Vitamin E kann zu trockenerHaut führen, zu wenig Vitamin B2 Hautrisse begünstigen und zu wenigVitamin C sogar Hautentzündungen verursachen. Was viele nicht wissen:In den Griff bekommen lassen sich Hautentzündungen auch durch dieausreichende Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren. Diese hemmen nämlichEntzündungen und kommen zum Beispiel in Rapsöl und fettem Seefischwie Hering vor. Das Problem: Unser Körper verarbeitet die "guten"Omega-3-Fettsäuren auf demselben Stoffwechselweg wie die "schlechten"Omega-6-Fettsäuren. Diese können Entzündungen fördern statt hemmenund sind in vielen fettreichen Wurstsorten enthalten. Es kommt alsoauf das richtige Verhältnis an. "Ich empfehle deshalb, ein biszweimal pro Woche Fisch zu essen und gleichzeitig fettreicheWurstsorten durch magere zu ersetzen", so Thies-Benedict Lüdtke. "Dasdankt die Haut."Die Umfrage "Gesunde Schönheit" (PDF) finden Sie hier:www.Die-Schwenninger.de/StudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 330.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 14 Geschäftsstellen.Den Vorstand bilden seit 2006 Siegfried Gänsler als Vorsitzender undThorsten Bröske. Die für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichneteSchwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Mit "DieGesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat dieSchwenninger 2012 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftunggegründet. Diese fördert Projekte im Bereich Prävention undGesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.deWeb: www.Die-Schwenninger.deBüro Berlin:Telefon: 030 98363885Original-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell