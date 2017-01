Studie: Mehrheit mit Informationsangebot in deutschen Medien zufrieden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Bundesbürger ist mit dem Informationsangebot in den deutschen Medien zufrieden: Laut einer Studie zur Glaubwürdigkeit der Medien, die das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR durchgeführt hat, bewerten 89 Prozent der Deutschen das Informationsangebot von Radio, Fernsehen, Internet, Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland alles in allem als gut oder sehr gut. Nur jeder zehnte Deutsche hält die Qualität des Informationsangebots deutscher Medien demnach insgesamt für schlecht. Die höchste Glaubwürdigkeit bescheinigen die Befragten dem öffentlich-rechtlichen Radio mit 74 Prozent und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit 72 Prozent.

Auch Tageszeitungen werden von einer Mehrheit (65 Prozent) als glaubwürdig eingeschätzt. Für deutlich weniger glaubwürdig dagegen werden Privatradio (35 Prozent) und Privatfernsehen (25 Prozent) erachtet. Ähnlich kritisch fällt die Bewertung für das Internet aus: nur 27 Prozent der Befragten halten es im Allgemeinen für glaubwürdig. Lediglich acht Prozent der Befragten schenken allerdings sozialen Medien wie Facebook oder Twitter Glauben, 71 Prozent bewerten dagegen die sozialen Medien als weniger glaubwürdig. 82 Prozent der Bundesbürger nutzen soziale Medien der Studie zufolge allerdings nicht regelmäßig als Nachrichtenquelle.

